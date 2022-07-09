北影24／打敗張孝全！柯震東奪最佳男主角

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柯震東接受媒體訪問時，被問到是真的沒準備嗎？他懊悔的說道「真的沒準備，完全沒有想到」，下台後還是很暈、很矇，難以置信自己奪下影帝。心中有想過會是誰奪下最佳男主角嗎？他則笑說「很尷尬，這樣講出來很尷尬」。同時，九把刀也奪下最佳導演，他也開心表示「對我們兩個都滿重要，因為我們兩個在拍電影上面，都不是最先被討論的重點，大家都比較討論我們的新聞、人設等等」，希望透過這次得獎，讓大家能更關心我們的影視作品，柯震東還逗趣的說「至少會關注一個禮拜吧。」
其中入圍最佳男主角的還有《不想一個人》范少勳、《修行》陳以文、《童話．世界》張孝全、《夢遊樂園》溫昇豪。
今年典禮主持人由阿Ken（林暐恆）連莊，《誰先愛上他的》阿山領軍樂團「四分衛」，睽違9年擔任表演嘉賓，帶來經典電影組曲《酒矸倘賣無》、《抉擇》、《魯冰花》、《盡在不言中》、《I Love U》，向「親情」電影致敬，邱澤、許瑋甯、林依晨、楊祐寧、楊謹華、莫子儀、陳喬恩等擔任頒獎嘉賓，星光閃耀。
2022台北電影獎頒獎典禮將在7月9日揭曉得獎名單，敬請鎖定東風衛視台現場直播，並於台北電影節、東風衛視、MINT TV之YouTube及LINE TODAY線上直播，更多放映及活動資訊請上台北電影節官方網站、Instagram或FACEBOOK粉絲專頁查詢。