北影24／完整得獎名單出爐　柯震東《月老》3金大贏家

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今年典禮主持人由阿Ken（林暐恆）連莊，《誰先愛上他的》阿山領軍樂團「四分衛」，睽違9年擔任表演嘉賓，帶來經典電影組曲《酒矸倘賣無》、《抉擇》、《魯冰花》、《盡在不言中》、《I Love U》，向「親情」電影致敬，邱澤、許瑋甯、楊祐寧、楊謹華、莫子儀、陳喬恩等擔任頒獎嘉賓，星光閃耀。
【台北電影獎完整得獎名單】
最佳聲音設計
庭中有奇樹 ／ 高偉晏
最佳配樂
該死的阿修羅 ／ 秦旭章、許家維、蔡佳穎、川流
最佳視覺效果
月老 ／ 嚴振欽、罡風創意映像有限公司
最佳動畫片
素還真 ／ 品蓮觀真電影股份有限公司、霹靂國際多媒體股份有限公司
最佳新演員
美國女孩 ／ 方郁婷
最佳美術設計
咒 ／ 陳若宇
最佳造型設計
素還真 ／ 霹靂國際多媒體股份有限公司、塏鈺設計有限公司
傑出技術
素還真 ／ 聲音演出：黃文擇
最佳短片
詠晴 ／ 張誌騰
最佳女配角
該死的阿修羅 ／ 王渝萱
最佳剪輯
神人之家 ／ 黃懿齡
最佳紀錄片
神人之家 ／ 飛望影像有限公司、Films de Force Majeure
最佳男配角
咒 ／ 高英軒
最佳攝影
不想一個人 ／ 夏紹虞
最佳編劇
該死的阿修羅 ／ 樓一安、陳芯宜
最佳女主角
修行 ／ 陳湘琪
最佳男主角
月老 ／ 柯震東
最佳導演
月老 ／ 九把刀（柯景騰）
最佳劇情長片
美國女孩 ／ 寰亞電影製作有限公司、水花電影股份有限公司、杰威爾音樂有限公司、G.H.Y. Culture & Media (Singapore)
百萬首獎
神人之家 ／ 飛望影像有限公司、Films de Force Majeure