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北影24／完整得獎名單出爐　柯震東《月老》3金大贏家

▲邱澤獻給《神人之家》得主愛的抱抱。（圖／翻攝台北電影節YouTube）
▲邱澤獻給《神人之家》得主愛的抱抱。（圖／翻攝台北電影節YouTube）

記者羅凌筠/台北報導

2022-07-09 22:23:012022-07-09 22:54:26

第24屆台北電影獎今（9）晚在中山堂舉行，紀錄片《神人之家》奪得百萬首獎，頒獎人邱澤獻給得獎團隊「愛的抱抱」，《月老》奪最佳導演、最佳男主角等3獎，與《該死的阿修羅》、《素還真》、《神人之家》並列大贏家。

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▲柯震東以《月老》奪下影帝。（圖／記者林調遜攝）
▲柯震東以《月老》奪下影帝。（圖／記者林調遜攝）
金馬影后陳湘琪以電影《修行》抱走最佳女主角，她在台上感謝對手蔡亘晏、林嘉欣、方郁婷、江宜蓉，「能跟妳們一起入圍，我很榮幸，謝謝我的導演邀請我再次合作，我要獻獎給我在天上的爸爸媽媽。」柯震東以《月老》勇奪最佳男主角，他難掩興奮心情，一上台就結巴：「謝謝我的女主角王淨，謝謝我爸媽，謝謝我哥。」邊喊「好尷尬」就迅速下台。

▲《修行》陳湘琪奪影后奪下今年北影影后。（圖／NOWnews攝影中心）
▲《修行》陳湘琪奪影后。（圖／NOWnews攝影中心）
今年典禮主持人由阿Ken（林暐恆）連莊，《誰先愛上他的》阿山領軍樂團「四分衛」，睽違9年擔任表演嘉賓，帶來經典電影組曲《酒矸倘賣無》、《抉擇》、《魯冰花》、《盡在不言中》、《I Love U》，向「親情」電影致敬，邱澤、許瑋甯、楊祐寧、楊謹華、莫子儀、陳喬恩等擔任頒獎嘉賓，星光閃耀。

【台北電影獎完整得獎名單】

最佳聲音設計
庭中有奇樹 ／ 高偉晏

最佳配樂
該死的阿修羅 ／ 秦旭章、許家維、蔡佳穎、川流

最佳視覺效果
月老 ／ 嚴振欽、罡風創意映像有限公司

最佳動畫片
素還真 ／ 品蓮觀真電影股份有限公司、霹靂國際多媒體股份有限公司

最佳新演員
美國女孩 ／ 方郁婷

最佳美術設計
咒 ／ 陳若宇

最佳造型設計
素還真 ／ 霹靂國際多媒體股份有限公司、塏鈺設計有限公司

傑出技術
素還真 ／ 聲音演出：黃文擇

最佳短片
詠晴 ／ 張誌騰

最佳女配角
該死的阿修羅 ／ 王渝萱

最佳剪輯
神人之家 ／ 黃懿齡

最佳紀錄片
神人之家 ／ 飛望影像有限公司、Films de Force Majeure

最佳男配角
咒 ／ 高英軒

最佳攝影
不想一個人 ／ 夏紹虞

最佳編劇
該死的阿修羅 ／ 樓一安、陳芯宜

最佳女主角
修行 ／ 陳湘琪

最佳男主角
月老 ／ 柯震東

最佳導演
月老 ／ 九把刀（柯景騰）

最佳劇情長片
美國女孩 ／ 寰亞電影製作有限公司、水花電影股份有限公司、杰威爾音樂有限公司、G.H.Y. Culture & Media (Singapore)

百萬首獎
神人之家 ／ 飛望影像有限公司、Films de Force Majeure

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