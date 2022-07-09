北影24／邱澤沒抱許瑋甯抱「她」　被虧老婆在台下

第24屆台北電影獎今（9）晚在中山堂舉行，影帝邱澤和主席葉如芬壓軸擔任頒獎人，揭曉百萬首獎得主是紀錄片《神人之家》，早前榮獲最佳剪輯的剪接師黃懿齡要求抱邱澤，導演盧盈良笑說：「不要啦！人家老婆在台下。」不過邱澤當著許瑋甯的面展現風度，答應獻給黃懿齡「愛的抱抱」。
雖然邱澤和許瑋甯沒有公開互動，不過4年前他以《誰先愛上他的》拿到台北電影獎最佳男主角，頒獎人剛好就是老婆許瑋甯，葉如芬虧他：「在台北電影節挖到寶藏！」邱澤被掀出夫妻倆頗有緣分的往事，帥氣一笑轉移話題，直喊：「謝謝台北電影節，謝謝導演的厚愛。」
今年典禮主持人由阿Ken（林暐恆）連莊，《誰先愛上他的》阿山領軍樂團「四分衛」，睽違9年擔任表演嘉賓，帶來經典電影組曲《酒矸倘賣無》、《抉擇》、《魯冰花》、《盡在不言中》、《I Love U》，向「親情」電影致敬，邱澤、許瑋甯、楊祐寧、楊謹華、莫子儀、陳喬恩等擔任頒獎嘉賓，星光閃耀。
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