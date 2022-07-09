北影24／揭評審內幕！陳湘琪「一票之差」奪影后

第24屆台北電影節頒獎典禮今 ( 9日 ) 晚間在台北中山堂圓滿落幕，而台北電影獎入圍名單由複選評審選出，得獎名單則由決選評審與複選評審組成之評審團選出。台北電影節主席葉如芬、台北電影節監製李亞梅也在後台揭曉評選內幕。
本屆台北電影獎共有268件作品報名，最終選出共計30部作品入圍，包含：劇情長片11部、紀錄片6部、短片8部、動畫片5部，台北電影節主席葉如芬、台北電影節監製李亞梅也在後台揭曉評選內幕，並表示競爭最激烈的獎項是最佳女主角獎，討論了30分鐘，陳湘琪與林嘉欣一開始以6比6沒有過半，經過討論後，陳湘琪以7票過半得了這個獎，林嘉欣是以一票之差成為遺珠。
第二個競爭激烈的獎項是最佳剪輯獎，《神人之家》跟《金門留念》第一輪是6比5票數，第二輪則是以7比6，以一票之差由《神人之家》得獎。
最後討論最久、費時最多的是最佳男主角獎，第一輪柯震東、范少勳、陳以文都各有支持者，最後由柯震東就以9票過半獲勝。另外，較特別的是最佳男配角獎，是逆風翻牌，原本高英軒的票數不高，但因為他不著痕跡的演技說服評審，最後以8票過半獲獎。
評審團也表示，這次有非常多獎項都是逆風翻牌，而最佳女配角、最佳新演員在投票時候，王渝萱、方郁婷在第一輪就已經票數過半，最佳導演獎在場投票時，沒有人過半，但經評審討論過程中，肯定九把刀的進步之外，還能夠保有個人特色、風格，最終第一輪就以12票高票獲獎。另外，13全票通過的是最佳紀錄片《神人之家》、最佳劇情片《美國女孩》、最佳編劇《該死的阿修羅》。