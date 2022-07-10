高溫炎熱飆逾36度 熱帶擾動動向曝！這天起全台將轉雨
中央氣象局表示，今（10）日高壓仍影響台灣，各地為晴朗炎熱的天氣，白天各地高溫普遍為33至35度，大台北、台南至屏東地區及宜花東都有36度以上高溫發生的機率，近中午前後紫外線也偏強，有到過量甚至危險等級；降雨方面，午後雷陣雨的發展與今天類似，降雨範圍縮小、時間較短暫，主要降雨是在山區及近山區的平地。
氣象局指出，下週三至下週五(13日至15日)受南方雲系北移，水氣增多，東部及東南部有局部短暫陣雨，其他地區仍為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。16至18日，各地大多為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫陣雨。
氣象局也提到，下週南海至菲律賓東方海面為大低壓帶，當中有熱帶系統發展的機率，但詳情還有待後續觀察；根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，本週菲律賓東方至南海海面有「熱帶擾動」發展的機率，但週三(13日) 20時的模擬機率已分別調低為40%及30%，菲律賓東方的「熱帶擾動」將帶來天氣的轉變，但影響與其發展程度密切相關，模式模擬仍在調整，應續觀察。
（編輯：林莞茜）