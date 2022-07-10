楊冪臉破相驚送醫！等6小時揭真相 粉絲憤怒開槓工作室
大陸一線女星楊冪驚傳受傷！向來是綜藝收視率保證的她，昨（9）日錄製《密室大逃脫4》節目，傍晚5時多傳出工作過程不慎傷及眼角，手捂著臉搭救護車緊急送醫，由於台灣男星高以翔前年錄製《追我吧》心肌梗塞猝死，讓粉絲對此類新聞相當著急，楊羃工作室卻在消息曝光、登上微博熱搜的6個小時後才回應，讓粉絲氣得怒罵「是想急死我們嗎？」
外型能清純也能豔麗的楊羃，離婚後事業更火，綜藝、戲劇工作接不完，由於她頭腦聰慧，善於解開謎題，是《密室大逃脫》連續4季的常駐嘉賓，但該節目常在黑暗中環境進行，還會有工作人員不時打扮奇裝異服和來賓互動，製造節目效果，主持人需要強心臟才能應付突發狀況。
楊冪工作室昨深夜發聲，證實楊冪錄影過程出包，「節目錄製過程中意外受傷，已於第一時間送醫治療。經醫生診斷，眼皮眼角處有外傷，已做縫合處理，治療順利，萬幸未傷及眼睛內部。」目前狀況穩定，沒有大礙。
《密室大逃脫》官方微博也在深夜發出致歉聲明，承諾會認真檢討，保障嘉賓和工作人員的安全。但將近6小時的空白期間，粉絲一顆心懸在半空，況且楊冪新戲《狐妖小紅娘》即將開鏡，經紀公司慢半拍處理方式，令粉絲怒火難以消，上萬人湧入工作室微博激動留言，「幾個小時了，現在才發，是想急死我們嗎」、「我求你了保護好她」、「保護她你們也做不到嗎？不行可以辭職的」、「關鍵時刻求求你不要搞消失」，甚至要求別讓楊冪錄製該節目。