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美就業報喜7月恐升息3碼　匯銀：留意美元恐重拾漲勢

▲美國公布就業報告優於市場預期，匯銀認為可能會支撐美國聯準會持續強力升息，以打壓通膨，要留意美元可能重拾漲勢。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲美國公布就業報告優於市場預期，匯銀認為可能會支撐美國聯準會持續強力升息，以打壓通膨，要留意美元可能重拾漲勢。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

2022-07-10 09:42:22

在美國聯準會（Fed）公布6月會議紀要後，市場觀望美國非農數據，新台幣兌美元呈現盤整格局，7月8日周五小升0.8分，收在29.782元，累計1周下來貶值2.7分，貶幅0.09%。展望後勢，匯銀認為，由於美國公布就業報告優於市場預期，可能支撐美國聯準會持續強力升息，以打壓通膨，要留意美元可能重拾漲勢。

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受惠美國聯準會挺升息淡化衰退，國際股市近日回穩，美元指數也從107高點拉回至106，台股展開報復性反彈、外資轉為買超台股令台幣微幅上揚。不過，法人分析外資可能基於半導體類股修正幅度已大而適度回補，至於跌深反彈行情能維持多久，就要看整體金融情勢變化，畢竟通膨及疫情後消費移轉仍然是台灣科技產業最主要的風險

而隨著美國聯準會（Fed）6月會議紀要公布，市場進一步觀望美國非農數據，新台幣兌美元也陷入盤整格局，本周收盤價在29.745元至29.81元震盪，7月8日周五雖然盤中因日本前首相安倍晉三遭槍擊影響，新台幣也有些震盪，但市場關注焦點在美國即將公布的非農就業數據，整體交投相對清淡，終場新台幣兌美元收在29.782元，小升0.8分，也連續2個交易日呈現升值走勢，但周線仍貶值2.7分，貶幅0.09%。

展望後勢，由於美國6月就業數據維持穩健，新增非農就業人數優於市場預期，失業率持平，工資穩步上揚，勞動參與率微跌，市場預期美國聯準會7月再升息3碼的機率仍高，匯銀認為，在數據優於預期之下，可能會支撐美聯儲持續強力升息以打壓通膨，要留意美元可能重拾漲勢。

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