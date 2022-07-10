媽媽問晚餐吃什麼？「囍勒烤」、「腦子有丼」一秒被巴頭
如果你開了一間燒烤店，店名會怎麼取？繼「全家史光店」最怪超商店名暴紅後，又有網友在臉書分享更多奇怪店名，像是剪三小理髮店、囍勒烤串燒店，立刻引發眾人熱烈討論：「我媽問我晚餐要吃什麼，我說囍勒烤，然後就被打了」。
有網友在《爆廢公社》發文：「店名一定要這麼趣味就對了」，並貼出多張店家照，包括：碳休今呷串燒酒場、愛烤愛對囉、賣丼樓、剪三小、囍勒烤，店名看起來都很鬧，卻都是真實存在的店家，其中甚至不乏獲得Google五星評價，搞怪店名立刻吸引眾人熱議。
其他網友秉持不能輸的心態，也分享自己口袋名單中的趣味店名互尬，其中以串燒店、燒烤店最鬧，和「囍勒烤」可考慮友情結盟的還有金烤盃、吉八郎串燒、烤三小串燒、烤貝烤牡燒烤店。
丼飯店也有許多趣味代表，像是鰻魚料理餐廳「鰻丼作」，或是小吃攤「腦子有丼」；連鎖手搖飲「茶曉伊」看起來很浪漫，唸出來氣質一秒破功；賣餃子的有「泰餃情」、「很餃舍」，酒吧代表則是「Bar我回來了」。
甘霖系列佳作也不少，像是「甘淋良茶」、「甘霖涼麵」，還有位於桃園龍潭的山頂餐廳「夏夕夏景」，呼應邊用餐邊賞景的特色。除了餐飲店這麼鬧，在高雄還有一間整骨院叫做「可愛喬骨島」，以及同樣位於高雄的「夏道生婦產科」，讓眾人直呼真的是嚇到生。