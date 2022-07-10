華運會點聖火　童振源見證台灣人在美承先啟後

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童振源說，僑界是一個大家庭，華運會讓僑胞團結一起，「為台灣在美國發聲，也讓美國社會了解台灣移民對當地發展的貢獻」。
1985年成立的金山灣區華人運動大會（簡稱華運會）多年來以運動凝聚舊金山僑界，2020年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦，去年恢復。
華運會主任委員王進德致詞時表示，聖火點燃的意義是「和平、團結和傳承」，期盼僑界鄉親團結，讓全世界看到台灣、並為台灣對世界的貢獻發聲，繼續支持民主台灣。
駐舊金山辦事處處長賴銘琪樂於和僑胞以球會友，由此凝聚僑民對政府的向心力，他祝福華運會一年比一年盛大、成功、吸引更多人潮。
今年聖火點燃儀式由舞龍舞獅揭幕，在旗隊進場後，眾人唱美國與中華民國國歌聲中，兩國國旗冉冉升起，但為了哀悼與緬懷前日本首相安倍晉三8日遇害身亡的意外事件而降半旗。
整個儀式的驚喜橋段是由騎士騎著駿馬、高舉中華民國與美國兩國國旗，帶領各僑團組成的隊伍，在僑教中心所在的米爾皮塔斯（Milpitas）進行聖火傳遞遊行，搭配北加州台客重機隊的氣勢，畫面非常吸睛，並象徵手牽手、心連心和承先啟後。
出席這場盛會的當地政要與台灣有很深的連結。蘋果公司總部所在的古柏迪諾（Cupertino）市長蒲仲辰（Darcy Paul）父母親來自台灣，他的哥哥是70年代長跑小將蒲仲強、現為美國執業律師；古柏迪諾副市長趙良方（Liang-Fang Chao）和市議員魏虹（Hung Wei）皆出生於台灣。
另外，電動車大廠特斯拉（Tesla）工廠設址的佛利蒙特（Fremont）市長高敘加（Lily Mei）、市議員黃潔宜（Teresa Keng）童年有在台灣生活的經驗，而華裔市議員邵陽（Yang Shao）則為台灣女婿。
舊金山灣區另外兩個城市的政要，包括米爾皮塔斯市長特朗（Rich Tran）和洛薩托斯（Los Altos）市長伊南德（Anita Enander）率領他們的團隊到場觀禮，支持台灣人的社區活動。（編輯：郭中翰）1110710