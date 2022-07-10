名家論壇》膝關節／為何捍衛戰士是年度「現象級」電影？

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回過頭來為何到底本片能成為現象級電影？
一：兩部作品距離36年實在不可思議，成為好萊塢影史中，同樣男主角出任兩部作品且必須同樣擔任要角的唯一案例。
二：湯姆克魯斯的過人魅力，這些年來，跟他相似年紀的好萊塢明星們不乏好作品，但要能達到全球知名度與宣傳效力，阿湯哥確實比其他同輩或是晚輩來說，整體平均口碑要平均高上許多。下一個接近這種等級的就是威爾史密斯，可惜他受到巴掌事件影響，短期很難再往上爬到這個高度了。
三：80年代末期的世代鄉愁，這一個因為本片導演約瑟夫柯金斯基徹底掌握到首集導演東尼史考特的電影調性，對首集的致敬近乎神準，而且約瑟夫柯金斯得到阿湯哥的信任，本片劇本扎實，轉折刺激，前後呼應，讓外行內行都能看到屬於自己想要的層面。如公雞與父親呆頭鵝之間對於阿湯哥的心結與最後救贖，片尾的關鍵轉折，都完美地向第一集致敬。
四：特殊規格：本片宣傳期間就多次強調，拍攝技巧使然，必須在戰鬥機中的駕駛艙裝上六個索尼與IMAX合力研發的新款攝影機，使得本片在IMAX影院的滿座率達到近年除了克里斯多夫諾蘭導演之外的新高滿座率。
加上4DX 影廳的動態座椅配合影廳風速特效表現，讓影迷體驗開戰鬥機的俯衝急轉快感，這使得這些特殊影廳都能穩定貢獻單日數百萬的亮眼成績，這讓影迷二刷三刷得到相對期望，畢竟看劇情片，還能多一些娛樂體驗，這對二刷觀眾有著相當高的吸引力。
五：顛覆原本戲院主力觀眾：猶如80年代末期對許多人的回憶，至今仍然是不可抹滅的。由於兩片時間差太驚人，當年的少年如今都成了中壯年，這部片猶如青春祭典，更何況當年是中年看的影迷，如今都成了銀髮族。
這也使得本片入場觀眾，比傳統25-35歲的主力高出許多，美國戲院調查本片幾乎是35+歲為主的男性觀眾入場，45+ 以上也不在少數。台灣也完全比照北美，許多銀髮族與中壯年觀眾入場，這成了戲院主力之外的生力軍。
更值得一提的是，其實這些中年、銀髮族觀眾，也都不是第一波進戲院的觀眾，他們行動力相對原本對電影情資敏感的觀眾會慢一點，這也讓本片第三週之後的票房跌幅相對少許多。
其實本片第二週票房不降反升，上升23.94%，這對好萊塢大片來說是很罕見的。多半大片次週跌幅深達45%都很正常，有些甚至會跌幅達65%。第三週遇到了《侏羅紀世界：統霸天下》上映場次受到壓縮，才跌了28%，第四週也只有小跌16%，第五週更縮小到5%多而已，因為重新拿到部分特殊影廳場次使然。
這使得本片台灣票房逐漸朝向6億美金大關，而且票房穩定，對後疫情時代來說，這部片比其他粉絲型商業大片更珍貴，戲院會更支持阿湯哥堅持本片當時不上串流的勇氣，而且票房細水長流，並非票房只有集中在前兩週，這對戲院與片商拆帳條件更有支持基礎。
六：阿湯哥個人品牌力：阿湯哥其實在《不可能的任務》系列就確定了賣肉身神話，主打特技場面不假手他人的標題。親力親為已經是阿湯哥這些年招牌，由於當年的跳沙發事件，使得他銀幕形象跌入谷底，所以《不可能的任務：鬼影行動》那一集去爬杜拜塔，算是奠定這些年的宣傳主力形象。
每一集都要挑戰驚險場面，這次挑戰真實坐上戰鬥機體驗G力拉扯，而且片尾也親自開著自己的飛機秀一下，這種來真的，確實也有別於當代好萊塢明星已經被迫習慣特效合成的演技了。
七：中年者的體悟：其實阿湯哥在片中飾演一個為海軍持續效力，繼續在基層擔任試飛官的上校，論年資，同期的冰人都已經是四星上將了。這個設定，很容易讓許多中年不一定得到相對資深頭銜的觀眾很有感。多少人在職場打滾多年，升不上去，或是自願放棄升遷計畫，願意在基層繼續貢獻？這些人看本片體悟格外深厚。
八：職場生死戰：片中為了執行任務，阿湯哥把任務完成時間設定很嚴格，只要你飛得夠快，兩組人員都有辦法在完成任務之間並且平安歸來。但換了長官接手之後，長官只要求以完成任務為前提，不一定要飛得那麼快，因為重點是要能投彈成功，並不是戰鬥小組成員平安歸來。這時阿湯哥為了挑戰長官，並且證明自己只要速度夠快，以親自示範完成高難度任務，藉此說服長官心意。
這不也是很多人的職場縮影？長官只要求結果不在乎過程，更不在乎有多少人會當替死鬼？只要完成就好。如同故事裡的成員們得知飛行速度降速，提高完成任務機率，但也會增加被對方砲台擊落的機會。被打下來跟完成投彈，對長官來說只要你完成投彈，後面被砲台打掉我不在乎，但對阿湯哥這種基層當久的人，就會覺得，我要成員平安回來才是重點。長官只對上面交代，但基層要對成員家屬交代，這種情節投射，對很多人都非常有感。
九：那件外套：本片口碑獲得全球性的支持，加上原本投資方騰訊退出資金，讓阿湯哥開場那件「中華民國國旗出現」的夾克可以被保留下來，也等於對好萊塢這些年來為了中國市場必須卑躬屈膝這件事情提出新的觀點。
只要電影夠好，維持創作尊嚴，不用怕沒有中國市場，因為全球市場可以更熱烈擁抱作品骨氣。
新聞炒作歸炒作，全世界除了台灣跟中國之外其實也不會有其他國家在意那件外套，但對於好萊塢製片來說，確實是值得觀察的項目。畢竟已經有太多為了中國市場而自行閹割，或是硬生生加入中資色彩元素，使得作品淪為笑柄。之前的《變形金剛》舒化奶事件就成了一門置入黑歷史。
十：珍妮佛康納莉：其實這片找回潘妮這角色很有意思，因為首集只有名字出現，就是阿湯哥除了俯衝塔台之外還俯衝上將未成年女兒潘妮。這讓兩人情緣續集中出現比較順利成章，而且本片女主角設定，阿湯哥片中年紀設定大概54歲左右，潘妮應該是45歲多一些。珍妮佛風韻猶存，體態健美且沒有整形修飾皺紋，沒有讓阿湯哥與20多歲的阿妹仔戀愛，讓兩人愛情看起來格外有著歲月感，而沒有那種歲數差的尷尬感。這對觀眾來說，更能體會兩人步入中年之後得來不易的化學火花，大大提升這對情侶的好感度。而且珍妮佛可是當年90年代的女神天后，她的加入更讓影迷討論度持續提升。
●作者：膝關節／影評人
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