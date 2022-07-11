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國安基金進場有用嗎？2000年成立至今曾7次進場護盤

▲台股今（2022）年至7月8日已跌掉3754點之多，國安基金動向受矚目，但其實國安基金從2000年成立至今曾7度授權進場護盤。（圖／NOWnews 資料照片）
▲台股今（2022）年至7月8日已跌掉3754點之多，國安基金動向受矚目，但其實國安基金從2000年成立至今曾7度授權進場護盤。（圖／NOWnews 資料照片）

記者顏真真／台北報導

2022-07-11 16:59:30

台股今（2022）年7月至8日已跌掉3754.31點，甚至一度失守萬四大關，國安基金動向一直受到矚目。而國安基金今（11）日下午召開第112次委員會議，經全體委員共識決議暫不進場，但會緊盯備戰，必要時隨時召開臨時委員會以為因應。其實國安基金自2000年成立以來，已曾7次授權進場護盤，進場天數最短5天、最長232天，投入最多金額是在2000年10月砸了1200多億元救市，最近一次護盤則是2020年3月新冠肺炎爆發時，時間長達207天，但只花了7.57億元買股，也投入金額最少的一次。

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根據國安基金管理條例規定，國安基金啟動條件為因國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞。國安基金從2000年成立至今， 共進場護盤過7次，授權進場前一交易日台股加權指數落在5800點至8681多點不等。

國安基金第一次授權進場護盤是在2000年3月16日首次政黨輪替，進場前夕台股落在8640.03點；第二次在2000年10月3日網路泡沫化、以巴衝突與核四停建，投入前夕台股在6024.07點。

國安基金第三次護盤則在2004年5月20日319槍擊事件，投入前一交易日台股落在5860.58點；第四次為2008年9月18日全球金融海嘯，進場前一交易日台股在5800.87點；第五次2011年12月21日歐債風暴及北韓金正日過世，投入前夕台股在6662.64點；第六次在2015年8月25日全球股災，投入前一交易日台股在7410.34點，

國安基金最後近一次護盤是在2020年3月20日新冠肺炎爆發時，當時台股從1月的高點12179點跌到護盤前一天3月19日的8681.34點，護盤時間至10月12日長達207天，但只花了7.57億元買股，也是最少的一次，若若加計國安基金在這次進場標的獲配現金股利0.35億元，合計獲利2.68億元，在扣除融資利息費用0.03億元及委託證券商進場及處分持股相關費用0.07億元，總計淨利2.58億元，投報率達34%。

不過，國安基金歷史護盤天數最長一次則是2015年8月25日那次，最短時間只有5天，就是首次2000年3月16日護盤那次，而護盤投入金額最大一次則是於2000年10月3日那次。

觀察國安基金歷年操作績效多為獲利，護盤標的主要為電子、金融、傳產指標龍頭股，特別是台灣50指數中各產業重要權值成分股，以發揮拉抬大盤走勢的點火效果。根據國安基金公布的前一次進場購買標的，包括台積電、鴻海兩大權值股，「台塑四寶」台塑、南亞、台化、台塑化，還有台達電、日月光、矽品、廣達，台灣大、遠傳等電信股，以及富邦金、國泰金、兆豐金、中信金、第一金等金融股。

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