《原子》票選倒數5天！小孩暫居第一 5少年將登西門看板
選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》總決賽逼近，每一位少年都累計不少粉絲，粉絲可以透過「beanfun！票選活動」，選擇最喜愛的少年、星球，最後票選的前5名少年，可以在8月登上西門町大型戶外看板。今（10）日距離投票截止倒數5天，目前暫居第一名的星球為金星，個人票選部分，則是「天王星」的小孩以59萬，暫時居人氣王榜首。
從上月13日至今，總投票數即將邁入723萬，可見《原子少年》的人氣不容小覷，目前「金星」拿下團體排名第一名，個人票選部分，從第一名至第三名分別為「天王星」的小孩、「土星」的林煥鈞和「水星」黃莑茗，「地球」林佳辰、「天王星」蔡承祐等人緊追在後，另外，預計在15日結束票選後，還會推出官方授權的周邊商品，讓粉絲以行動表示支持。
《原子少年》爆紅後邀約不斷，稍早知名百貨「ATT 4 FUN」也分享即將找來少年們炒熱氣氛：「《原子少年》等5大行星與多位表演者，在ATT 4 FUN一樓戶外廣場，天天獻上精彩表演，長達24天，從7/15到8/7每天不間斷，炒熱信義商圈夜生活。」
《原子少年》日前決賽結束後，少年們個個馬不停蹄投入各項工作，包括寫真、演唱會、代言，日前也確定「ATT FUN Center 中心音樂節」的夢幻演出名單，由火星打頭陣，其中亮點為人氣火紅的「天王星」小孩、「地球」的林佳辰都將出席。
票選活動網址：https://bean.fun/5iMvH
周邊商品網址：https://shop.jollybuy.com/43r5n