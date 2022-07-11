財經小辭典／政府救市王牌！揭開國安基金神秘面紗

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至於國安基金有多少銀彈可護盤？條例也訂出可運用資金總額為新台幣5千億元，其來源除以國庫所持有之公民營事業股票為擔保，向金融機構借款，借款最高額度新台幣2000億元，而且設定擔保不受國有財產法限制，其借款不受公共債務法的限制，另借用郵政儲金、郵政壽險積存金、勞工保險基金、勞工退休基金、公務人員退休撫卹基金所屬可供證券投資而尚未投資的資金，其最高額度新台幣3千億元，還有就是其他經主管機關核定的資金來源。
國安基金並設有委員會，共有委員11至13人，其中主委由行政院副院長兼任，其餘委員由中央銀行總裁、財政部部長、交通部部長、行政院主計處主計長、行政院勞委會主委、銓敘部部長兼任及由主管機關就立法院各黨團推荐的學者、專家遴聘，遴聘委員人數不得少於委員總數的1/3，聘期為2年，期滿得續聘之；聘期內因故改聘者，其聘期至原聘委員聘期屆滿之日為止。
另外，國安基金委員會還置有執行秘書1人，並由主任委員指派人員兼任之，基本上目前是由財政部政務次長兼任，也被視為國安基金操盤手，其餘所需工作人員，由行政院及其所屬機關現職人員派兼之，並得視業務需要聘用1人至5人，而且國安基金每季會召開一次例會。
不過，大家最好奇的是國安基金什麼時候才會啟動護盤？其實，在國安基金條例中也有明訂因國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞時，得經委員會決議，動用可運用資金進行，並可委託專業機構辦理。
而國安基金自2000年成立至今，曾7次啟動護盤，分別在2000年3月首次政黨輪替、2000年10月原油大漲及停建核四、2004年5月319槍擊事件、2008年9月全球金融海嘯、2011年12月歐債風暴及北韓金正日過世、2015年8月全球股災及2020年3月新冠肺炎爆發時，只是國安基金實際進場及退場時間，還有選股標的都是秘密行動，不會即時公開也不會預告，通常都是等國安基金出場後，國安基金委員會才會公布這次進場的持股明細與損益狀況，投資人頂多只能透過8大官股行庫買賣超，來猜測國安基金的行動。
據了解，國安基金主要投資標的還是電子、金融、傳產指標龍頭股，特別是台灣50指數中各產業重要權值成分股，以發揮拉抬大盤走勢的點火效果。而根據國安基金公布最近一次進場購買標的，包括台積電、鴻海兩大權值股，「台塑四寶」台塑、南亞、台化、台塑化，還有台達電、日月光、矽品、廣達，台灣大、遠傳等電信股，以及富邦金、國泰金、兆豐金、中信金、第一金等金融股。