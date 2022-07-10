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何妤玟「隨地亂放屁」被虧是歐巴桑　卻成功勾引曖昧對象

▲何妤玟自認愛亂放屁，卻因此脫單。（圖／何妤玟臉書）
▲何妤玟自認愛亂放屁，卻因此脫單。（圖／何妤玟臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-07-10 13:25:53

節目《同學來了》明（11）日晚9點播出「明明還不到那個年紀，為何妳做得出『這些行為』」，女生不拘小節的行為，有時反而會被說是「歐巴桑」。來賓何妤玟就曾被指控「隨時隨地亂放屁」的行為很歐巴桑，不過她刀時確實也因為此舉，進而與心儀的對象交往。

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何妤玟認為放屁生理反應沒有不妥，而且她還曾因「放屁」成功脫單：「曾經有男生追我，我們之間還有點曖昧、拘束，可是因為我不小心放屁，他笑出來了，也因為那個屁，我們就交往了。」同場來賓梁赫群則爆料何妤玟愛賒帳的行為很歐巴桑，何妤玟則解釋：「我們出道久了，大家都認識妳，妳錢不夠跟店家說一聲『我何妤玟，我下次再給你』，這還促進消費，表示妳不會跑，下次一定會來。」但安心亞似乎看出何妤玟的小心思：「妳是不是期待店員說沒關係我請妳？」何妤玟也坦承確實有期待過。

▲何妤玟曾因「放屁」成功脫單。（圖／中天提供）
▲何妤玟曾因「放屁」成功脫單。（圖／中天提供）
談到歐巴桑行為，安心亞坦言確實有個壞習慣改不掉，那就是打哈欠不遮嘴巴：「累的時候就沒辦法想這麼多，我拍戲睡著嘴巴不小心打開，工作人員還會拿衛生紙幫我蓋起來。」接著她又爆料另一樁糗事，而且當時阿Ken也在場：「我們去日本代言活動，我吃完飛機餐用牙線剔得很開心，剔完之後阿Ken就說『妳在拉豎琴是不是』？」節目上阿Ken則又再調侃她一次：「她已經拉出一首歌了！」

▲何妤玟自認打哈欠不遮嘴巴。（圖／中天提供）
▲何妤玟自認打哈欠不遮嘴巴​​​​​​​。（圖／中天提供）

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