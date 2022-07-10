等不及了！海外旅遊簽帳半月已飆破32%　銀行加碼祭優惠

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兆豐銀行統計也發現，自從邊境政策預計鬆綁的消息傳出後，近半個月來，兆豐信用卡海外旅遊簽帳金額，已較去年同期成長高達32.5%，其中更有將近4萬名卡友已經出手刷買海外旅遊商品。
不僅如此，國泰世華銀行指出，新冠肺炎影響海外旅遊市場，使得過往備受旅遊族喜愛的哩程信用卡吸引力大減，但像是亞洲萬里通聯名卡在疫情期間，海外消費占比仍超過總刷卡金額的1成以上，顯示民眾雖然無法出國玩，仍會透過海外網購等方式，滿足出國血拼的快感。
面對疫後旅遊潮，加上國旅補助也即將在7月15日上路，除了飯店旅宿業競相推出優惠，發卡行同樣蓄勢待發，除了民營大行紛紛提供旅遊加碼，公股行庫兆豐銀行也挾帶銀彈加入戰局攬客，提供國內外旅遊回饋大禮包，今年8月底前，只要在旅行社、航空公司或訂房網刷任一兆豐卡，滿2萬就送300、滿5萬送1千、滿10萬送2500；若在KKday、Klook及AsiaYo刷滿5千，再搭配e秒Happy卡最高可賺到10%優惠，為出國旅遊大添回饋金。
在國旅部份，今年9月底前入住捷絲旅礁溪館，原價5800元的日式溫泉4人家庭客房，刷兆豐卡只要5099元，若再搭配國旅補助1300元以及用台灣PAY綁卡付款賺300元，等於只要3499元就可入住，相當於打6折之多。
同樣，為迎接暑期旅遊旺季的到來，公股華南銀行特別企劃「大玩家，FUN遊世界趣」活動，今年7月至9月至國內旅行社、飯店住宿、訂房網及指定5大航空累積消費滿額，最高就能獲得1000元超商現金抵用券或行李箱（需登錄），且於今年12月底前至可樂旅遊訂購高鐵假期全系列商品，輸入指定優惠代碼享95折優惠。
在民營銀行部分，台北富邦銀行下半年J卡也特別針對日韓旅遊提供3.88%回饋無上限，不必登錄也無上限門檻。同時，J卡卡友不僅1年能獲得4次爆品伴手禮、消費滿額可享免費機場接送及免費機場貴賓室，在合作通路消費還可享有額外的超高回饋，例如持J卡到日本當地最富盛名的Big Camera和KOJIMA等連鎖家電賣場，或松本清、札幌藥粧等藥妝店消費，最高可享17%的免稅及通路優惠，搭配J卡提供的3.88%回饋，總計最高可獲得20%回饋，可說是目前日韓回饋最優的「旅遊神卡」，能讓旅程更加輕鬆實惠。
針對網友關注的日本網購，使用日幣支付或消費國別為日本的網路消費，J卡將繼續提供3%回饋無上限，喜歡到日本網站購物或有日本遊戲影音等數位服務需求的卡友可以放心使用J卡，享受回饋不設限的幸福感。
同樣看好今年下半年至明年各國開放旅遊商機，國泰世華銀行也超前部署，攜手亞洲萬里通推出聯名卡專屬活動，新卡友享自動延長哩程效期、國內消費享「哩程加速器」快速累哩的優惠機制，6-8月優惠涵蓋卡友最愛里數回饋及國、內外旅遊需求，只要每月刷卡達檻，最高可獲1萬額外里數；7月15日前累計消費達海外1.5萬元或國內3萬元，就享8月底前以5000里數於國泰航空網上購物兌換台灣首間海洋主題五星飯店「COZZI和逸飯店桃園館」或台南最強親子飯店「COZZI和逸飯店台南西門館」平日住宿券1張，相當於平日以1/3里數就可兌換。同時，消費滿額還有機會抽國泰航空美加雙人來回機票，更重要的是機票使用期限至2023年底，到明年下半年再使用都來得及。