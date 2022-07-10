小屁獅過馬路半途停下示威！媽無奈「出面處理」：賣鬧啦
當父母的遇見小屁孩不受控的時候，一定內心都感到相當無奈，就算是森林之王獅子也是一樣！在非洲南部納米比亞的埃托沙國家公園Etosha National Park裡，一隻母獅帶著寶寶過馬路時，天不怕地不怕的小獅子竟然站在路中央向遊客的導覽車輛「嗆聲」，讓母獅不得不回頭「出面處理」！
根據外媒報導，當時母獅帶著自家孩子正要穿越車輛行經的道路，而載滿遊客的導覽車見到獅子要過馬路，紛紛保持距離熄火，以便獅子家族可以悠閒又安全地路過。只見母獅領頭走在前方，後面的幼獅屁顛屁顛地跟著媽媽的腳步前進，不過走到一半牠卻被一旁的車輛給吸引，竟然站在路中央盯著這些「不動的大怪獸」吼叫，彷彿在嗆聲：「這我家欸，沒有我的允許你們不可以過來！」
就在小幼獅傻傻地站在路中間示威時，原本已經走到對面草叢裡的母獅突然發現孩子怎麼沒跟上，回頭才看見牠化身「擋路牌」在對車輛吼叫，只好無奈地走過去將幼獅叼走！而網友看了照片後都忍不住笑說：「果然是小屁孩」、「派慶慶」、「母獅表示：賣鬧啦」、「超級可愛」、「好像聽到獅子王裡面的小辛巴在唱~I can't wait to be KING」、「獅子媽媽感到無奈」、「回家鐵定要被教訓了」。（編輯：陳珮瑜）