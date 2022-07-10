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中市擁書率南區每人1冊不到　議員要求合理分配

▲議員邱素貞要求，市府未來購書應整體考量合理規劃分配，以增加軟實力。(圖／邱素貞服務處提供2022.7.10)
▲議員邱素貞要求，市府未來購書應整體考量合理規劃分配，以增加軟實力。(圖／邱素貞服務處提供2022.7.10)

記者柳榮俊/台中報導

2022-07-10 14:35:04

台中市110年每人平均擁有圖書比率，約2.01冊，但東區每人擁書率只1.43冊，南區每人擁書率，更跌落0.91冊，是全市29區中最低。市議員邱素貞要求，市府未來購書應整體考量合理規劃分配，以增加軟實力。文化局表示，今年市府購書經費倍增至1億元，可增加超過37萬冊館藏，以充實各區閱讀資源，針對東區、南區購書經費今年已倍增2倍及4.5倍。

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邱素貞表示，根據文化局統計，台中市110年圖書館藏書量有5665277冊，以全市人口數2813490人平均，每人擁書率為2.01冊。


全市29行政區中，石岡區圖書館藏量為118666冊，石岡區人口數為14419人，平均每人擁書率8.23冊最多；東區圖書館藏量為107850冊，東區人口數為75588人，平均每人擁書率1.43冊；南區圖書館藏量為115152冊，南區人口數為126008人，平均每人擁書率不及1本，只有0.91冊，敬陪末座。


邱素貞希望市府未來購書，應整體考量各行政區、各類別的實體書及電子書，做合理規劃分配，避免資源不平均，擴大城鄉差距。


東南區市議員參選人陳雅惠指出，疫情期間，許多民眾減少外出，宅在家裡時間相對較多，除了3C產品陪伴外，閱讀圖書成了另類選擇。不過，文化局111年度編列購書預算1億元，分配電子書採購經費為500萬元，比例偏低。


陳雅惠說，閱讀是搶不走的軟實力，培養閱讀人口，可以提升城市競爭力。她建議充實圖書館館藏資源，尤其兒童繪本與借閱頻率高的熱門書籍，應適時補充更新，以滿足市民實際使用需求。


文化局表示，為便利市民借閱，現有580餘萬冊館藏資源皆以「通閱服務」方式進行資源共享，服務範圍遍及全市29區，所有市民都可共享市圖閱讀資源。


去年文化局推出捷運微型圖書館「24小時自助借還書站」，提供最新圖書零接觸借還服務。

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