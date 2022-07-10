中市擁書率南區每人1冊不到　議員要求合理分配

台中市 110 年每人平均擁有圖書比率，約 2.01 冊，但東區每人擁書率只 1.43 冊，南區每人擁書率，更跌落 0.91 冊，是全市 29 區中最低。市議員邱素貞要求，市府未來購書應整體考量合理規劃分配，以增加軟實力。文化局表示，今年市府購書經費倍增至 1 億元，可增加超過 37 萬冊館藏，以充實各區閱讀資源，針對東區、南區購書經費今年已倍增 2 倍及 4.5 倍。

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邱素貞表示，根據文化局統計，台中市 110 年圖書館藏書量有 566 萬 5277 冊，以全市人口數 281 萬 3490 人平均，每人擁書率為 2.01 冊。

全市 29 行政區中，石岡區圖書館藏量為 11 萬 8666 冊，石岡區人口數為 1 萬 4419 人，平均每人擁書率 8.23 冊最多；東區圖書館藏量為 10 萬 7850 冊，東區人口數為 7 萬 5588 人，平均每人擁書率 1.43 冊；南區圖書館藏量為 11 萬 5152 冊，南區人口數為 12 萬 6008 人，平均每人擁書率不及 1 本，只有 0.91 冊，敬陪末座。

邱素貞希望市府未來購書，應整體考量各行政區、各類別的實體書及電子書，做合理規劃分配，避免資源不平均，擴大城鄉差距。

東南區市議員參選人陳雅惠指出，疫情期間，許多民眾減少外出，宅在家裡時間相對較多，除了 3C 產品陪伴外，閱讀圖書成了另類選擇。不過，文化局 111 年度編列購書預算 1 億元，分配電子書採購經費為 500 萬元，比例偏低。

陳雅惠說，閱讀是搶不走的軟實力，培養閱讀人口，可以提升城市競爭力。她建議充實圖書館館藏資源，尤其兒童繪本與借閱頻率高的熱門書籍，應適時補充更新，以滿足市民實際使用需求。

文化局表示，為便利市民借閱，現有 580 餘萬冊館藏資源皆以「通閱服務」方式進行資源共享，服務範圍遍及全市 29 區，所有市民都可共享市圖閱讀資源。