中市滑步車競賽　「草坪越野」幼兒熱情開衝

台中市國民黨議員李中推廣「幼兒滑步車運動」，今 (10) 日上午與臺灣運動休閒健康發展協會副理事長劉育成南區福平里長張啓龍等主持惠宇盃滑步車競賽，共有 142 名 2-6 歲小朋友參賽，比賽新增賽道「草坪越野」，更有挑戰性，參賽的小朋友與家長直呼過癮，現場氣氛刺激熱絡。

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李中表示，現代幼童過早接觸平版、手機等 3C 產品，是親子關係疏離與社會問題衍生的原點，家長如果能夠相陪孩子並一同參與活動，是最幸福的親子時光。

這是李中議員第二次舉辦「滑步車競賽」並由惠宇營建贊助，地點在他積極爭取的文小 38 滑步車場，這次比賽的賽道新增「草坪越野」，讓比賽更有挑戰性，參賽的小朋友與家長直呼過癮，現場氣氛刺激熱絡，爸爸媽媽們在一旁大聲喊「加油、用力，再一個彎道」。比賽全程約 3 分鐘，周延又刺激的設計，讓他們紛紛表示日後還要再呼朋引伴、號召其他家長一起參加。

李中說，他在現場看到家長陪著小朋友一起走賽道、探勘賽道狀況，或陪著小朋友一起熱身做賽前準備，當孩子在場上比賽跌倒時，家長用言語與擁抱鼓勵孩子爬起來繼續完賽，還有家庭其他成員頂著陽光在旁邊加油吶喊，親子間的感情濃烈到讓他感動不已。

臺灣運動休閒健康發展協會劉育成副理事長表示，這次新增的「草坪越野賽道」是全新設計，部分區域有長上坡，草坪區域會吸掉小朋友蹬地的部分力量，很需要體力調配、肌力、肌耐力的平衡以及分段戰術運用，除了比速度，也要比耐力與腦力，這對 4-6 歲的小朋友是很不一樣的挑戰。

參賽的家長說，這是他們參加各種滑步車競賽以來，第一次遇到有草坪越野賽道，孩子們剛開始會害怕下坡，但幾次練習後就能克服恐懼感，草坪的部分速度無法發揮，對孩子們的體力更有挑戰性，希望以後能有更多不一樣的賽道設計，增加比賽的刺激與變化程度。