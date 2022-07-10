中市滑步車競賽　「草坪越野」幼兒熱情開衝

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李中表示，現代幼童過早接觸平版、手機等3C產品，是親子關係疏離與社會問題衍生的原點，家長如果能夠相陪孩子並一同參與活動，是最幸福的親子時光。
這是李中議員第二次舉辦「滑步車競賽」並由惠宇營建贊助，地點在他積極爭取的文小38滑步車場，這次比賽的賽道新增「草坪越野」，讓比賽更有挑戰性，參賽的小朋友與家長直呼過癮，現場氣氛刺激熱絡，爸爸媽媽們在一旁大聲喊「加油、用力，再一個彎道」。比賽全程約3分鐘，周延又刺激的設計，讓他們紛紛表示日後還要再呼朋引伴、號召其他家長一起參加。
李中說，他在現場看到家長陪著小朋友一起走賽道、探勘賽道狀況，或陪著小朋友一起熱身做賽前準備，當孩子在場上比賽跌倒時，家長用言語與擁抱鼓勵孩子爬起來繼續完賽，還有家庭其他成員頂著陽光在旁邊加油吶喊，親子間的感情濃烈到讓他感動不已。
臺灣運動休閒健康發展協會劉育成副理事長表示，這次新增的「草坪越野賽道」是全新設計，部分區域有長上坡，草坪區域會吸掉小朋友蹬地的部分力量，很需要體力調配、肌力、肌耐力的平衡以及分段戰術運用，除了比速度，也要比耐力與腦力，這對4-6歲的小朋友是很不一樣的挑戰。
參賽的家長說，這是他們參加各種滑步車競賽以來，第一次遇到有草坪越野賽道，孩子們剛開始會害怕下坡，但幾次練習後就能克服恐懼感，草坪的部分速度無法發揮，對孩子們的體力更有挑戰性，希望以後能有更多不一樣的賽道設計，增加比賽的刺激與變化程度。