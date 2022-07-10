朱立倫批龍中配：林佳龍不喜歡新北卻參選 目的何在？
民進黨雙北市「龍中配」組合呼之欲出，國民黨主席朱立倫今受訪時左批陳時中、右打林佳龍，暗諷兩人正當性不足。他指陳時中身為防疫指揮官，心中想的應該是讓死亡人數降低，而非如何獲得最多選票。對於林佳龍轉戰新北，朱立倫說「要來選他不喜歡、不願意選擇的新北市，我不知道他的目的何在」？
朱立倫今（10日）下午到台中，參與前黨主席江啟臣母親的告別式。對於民進黨年底雙北市長選戰布局即將完成，媒體詢問他看法，朱立倫不以為然的說，台灣因為新冠肺炎疫情而往生的人數，正往7千大關邁進，國人每天最關心的是有多少人染疫、多少人因此往生，「這時候卻聽到防疫指揮官要去參選。」
朱立倫說，防疫指揮官最重要的事，是如何讓疫情減緩、死亡人數降低、整體傷害降到最小，而不是獲得最多選票。他不知道陳時中的政治目的是贏得選舉，還是真正的為民服務、保障民眾權益與安全。
對於林佳龍同意轉戰新北，朱立倫用諷刺的語氣說：「我是前新北市長，我從來沒有聽說他要選新北市長，他好像一直堅持要選台北市長吧？」朱立倫質疑林佳龍的作法是退而求其次，「今天要來選他不喜歡的、不願意選擇的新北市，我不知道他的目的何在？」