民進黨7執政縣市首長　力挺林佳龍參選新北

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鄭文燦指出，在第一線承擔地方首長職務，很瞭解地方首長很重要也很不好做，許多工作包羅萬象。這次雙北尤其是新北市，新北市為台灣最大直轄市，人口將近400萬，主要居民來自各縣市，新北市長提名牽動2022選舉佈局，新北一定要推最好、最強候選人。
鄭文燦說，根據民調顯示，林佳龍在新北市得到最大支持，所以站在中生代立場希望做林佳龍最好的後盾，給林最好支持、為台灣承擔最大責任，因此請他跟幾名首長聯絡，希望推薦林佳龍來承擔新北市，選對會、中執會還會在開會，他們中生代會很團結。
陳其邁則說，林佳龍在學生時代是學運領袖，推動民主改革與鞏固。林佳龍在中央、地方有傑出歷練與表現，也深具國際觀、論述能力，林絕對會是新北市的新好市長，期待林可以讓新北更進步，更成為領頭羊，推動台灣在地方治理最多改革。
黃偉哲說，這段時間很夯的電玩遊戲，叫做三國。三國要請孔明出來有著名的隆中對，民進黨的隆中對就是新北跟台北，社會各界、黨內希望林佳龍為黨內、台灣一戰。未來國家擘劃需要好人才，林佳龍在擔任國安會諮詢委員、新聞局長、台中市長、交通部長，外交國防、市政、交通建設都是最好行政人才，未來能帶領新北邁向新的紀元。
翁章梁說，林佳龍在學運的時候，不管論述、策略都是領頭羊，大家知道縣市長在選戰是扮演母雞角色，必須要聯合所以地方選舉候選人才能當選。目前台北市、新北市母雞很重要，這2隻母雞可以影響戰局，今天特別推薦林佳龍。
翁章梁指出，林佳龍對事情掌握度、理解能力、統籌能力很強，林佳龍在當交通部長時，嘉義縣有很多觀光業者，經常會接地氣聽觀光業者意見，很多業者還非常還念林佳龍，過去觀光政策很接地氣，林是合適擔任民進黨的母雞。
潘孟安表示，林佳龍過去在地方深根、在中央鍛鍊，絕對是治理最佳選擇，感謝林佳龍扛起重擔，擔任新北最強母雞，和民進黨全國各縣市首長一起打拚，在年底一起勝選。在新北的屏東鄉親，要支持林佳龍。
林智堅則表示，林佳龍擔任交通部對於桃園鐵路地下化，新竹輕軌環狀計畫都給予大力支持，對於桃園、新竹都功不可沒。北北桃市共同生活圈，希望新北桃園透過軌道建設，一起營造更好生活環境。林絕對是新北最佳人選。
林右昌說， 新北市艱困選局，林佳龍是對蔡英文最大支持，並且也是為黨承擔，這也是為選戰打開新的局面和可能性。這不是林佳龍個人選戰而已，是全黨上下、府院黨、中生代、新北所有立委、市議員候選人，大家共同的選戰。
林右昌表示，林佳龍的資歷以及對政策的了解、區域發展擘劃，相信可以為新北市擘劃出新的發展可能性，以及實際可行政策，他願意推薦與支持新家龍參選新北市。