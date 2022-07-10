房東最不愛租給誰？這「3類人」找房最難：買不起也難租
以前的時代是房客挑房東，不過現在局面可能已經反過來，近幾年在熱門區域，只要條件不錯的房子要出租，放上租屋平台不用1星期就被租走，甚至是自租的房東同時約好多組房客，一起開放帶看屋，事後再針對有意承租的房客進行「身家調查」，挑選較合意的房客出租。
由於不少房東會限制租客身份，批踢踢有網友發問，好奇屋主在出租房子時，會避免租給有小孩的家庭嗎？該名發文網友認為，小孩破壞力不輸寵物，如果只是畫牆壁，事後用油漆還能補教，但若是新成屋租給有學齡前幼兒的家庭，會不會發生屋況被破壞、家具設備毀損的問題。
《房產溫度計》曾透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，觀察近一年「房東不愛租給誰」相關熱門關鍵字，可以看到「老人」、「小孩」、「寵物」討論聲量極大，可見在挑選房客上，房東大多都還是有條件限制，也讓家裡有小孩、寵物的家庭感嘆，買不起房子只能用租的，想租的房子卻總被拒絕。
該則批踢踢貼文也引起熱烈討論，眾人認為站在屋主立場，若是擔心小孩破壞新屋，建議可使用便宜的家具就好，且還有人提出不同論點，認為租給有小孩的家庭反而較穩定、不會亂搬家。
相關討論包括：「目前家裡的紀錄是國小以上的家庭最好」、「最愛租給有小孩的家庭，生活作息正常，而且不愛搬家」、「這麼怕房子被弄，租人可能不是你的最好方案」、「有小孩尤其有學區考量的最好，基本上不會搬走了」、「會怕就空屋出租就好，不然就買二手爛家具，馬桶門那些就照價賠償就好了」。