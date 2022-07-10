快訊／民進黨選對會決議　陳時中選台北、林佳龍選新北

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蔡英文表示，全球疫情蔓延2年多來，台灣的防疫歷經許多挑戰，但全體國民跟防疫團隊始終都能沈穩面對，團結一致來有效控制疫情。如今，國內疫情已穩定趨緩，各項防疫措施已正穩健有序進行，整體社會也逐步朝向疫後正常生活邁進。
蔡英文表示，到今天指揮中心已經開設903天，陳時中帶領醫師、護理、藥師人員及防疫團隊，度過一波又一波的變種病毒挑戰，關關難過關關過。而陳時中也不只是防疫指揮官，在他擔任衛福部長期間，從弱勢族群、從老到幼，都是全面照顧，像是育兒津貼、幼托政策、長照2.0，以及紓困期間對弱勢家庭的及時照顧等，民進黨中央執政6年多來的重大社會福利政策，都在陳時中任內規劃推動、順利落實執行。
蔡英文說，陳時中不僅是大家熟悉的專業防疫指揮官，更是溫暖貼心的衛福部長。面對壓力，陳時中穩健專業、扛起重任；面對人民，陳時中溫暖貼心、擅於溝通。陳時中有政策規劃能力，更有政策執行力，而台灣的首都正是需要陳時中這樣一名有領導力的市長，來帶領台北市展現國家首都格局，讓全世界從未來的台北，來看見台灣的良善力量。
至於新北市部分，蔡英文指出，新北市是全國人口最多的第一大城，是首都生活圈的樞紐，更是攸關台灣未來發展的重中之重，過去，包括蘇貞昌、游錫堃，以及她自己，過去幾屆民進黨提名的新北市長候選人與競選團隊，都是全黨全力以赴、精銳盡出。2022年大選的新北市長候選人，林佳龍就是民進黨最強、最好、最合適的人選。
蔡英文認為，面對全球政經變局，台灣要大步前進，正需要林佳龍的國際宏觀視野和城市治理實績，來驅動整合北北基桃首都生活圈，領航城市治理與跨域治理的大格局。
蔡英文表示，陳時中與林佳龍組成「雙北雙箭頭」並肩作戰，全黨一致精銳盡出，為更好的台北、更好的新北、更好的首都生活圈而戰，全力贏得年底勝選。