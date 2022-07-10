一圖看懂下週天氣！週一、二超炎熱 這縣市高溫紅色警示
中央氣象局表示，下週一、二受到太平洋高壓籠罩，天氣晴朗炎熱，須小心高溫造成熱傷害；下週三至週五，南方雲系影響花東天氣，午後雷陣雨區域也會擴大至西半部部分平地。週六、日環境偏西南風，南部不定時有短暫陣雨，其他山區及東北部地區易有午後雷陣雨。下週南海至菲律賓東方海面低壓帶內易有熱帶系統發展，至於是否會成為颱風，則仍待觀察。
氣象局發布高溫警示，明（11）日中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意。另外宜蘭縣地區，台北市、新北市盆地，台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。彰化縣、雲林縣、嘉義縣地區為黃色燈號，請注意。
氣象局提醒，盡量避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。
氣象局叮嚀，下週天氣沒下雨時就會很熱，須注意中暑風險。午後雷陣雨易伴隨短延時強降雨、雷擊、強陣風等較劇烈天氣，出門記得留意天氣狀況。（編輯：倪浩軒）