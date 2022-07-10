要外送員去刑警隊叫警「吃大便」！不做被負評 警揭真相
近幾年外送行業興起，平台設置備註欄以便顧客提供資訊，但卻經常有客人在備註留下讓人十分傻眼的要求。就有位外送員透露，接到客戶要求送餐到台北市刑警大隊，並對收件員警大喊「吃大便」。外送員覺得這要求太荒謬沒照辦，結果還被負評，讓他好無奈。而到底是誰存心對警察開玩笑？台北市刑大也出面回應了。
有外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文，透露自己接到訂單要送餐到台北市刑警大隊，客人竟然在備註要求看到收件員警時「幫我叫他吃大便」，還強調「出事我負責、有小費」，並再三叮嚀不要罵錯人。
原PO無奈表示，「要叫別人吃大便是不會自己打電話或當面講喔！叫外送員做這件事是不是有點過份了？」而最後原PO沒有照辦還因此收到負評，讓他直呼「為難外送員很好玩嗎？」
文章發布後讓網友全氣炸，認為客人這樣的行為非常不妥當。而台北市刑警大隊也說明表示，查證後發現是一位毒品查緝中心陳姓員警的友人，擔心陳姓員警太忙沒時間吃飯，因此主動幫忙叫外送，並抱持著開玩笑的心情想捉弄陳姓員警，所以才對外送員做出如此要求，結果造成不良觀感與外送員困擾。
警方表示，該位友人已經致歉並承諾未來會注意相關的外送訂餐禮儀，台北市刑警大隊也會把此案列為案例教育，提醒同仁未來勿再發生類似情事，以免造成單位形象受損與外界困擾。（編輯：倪浩軒）