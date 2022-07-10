火辣照遭網批！「花蓮王祖賢」曬全裸浴照回擊

網紅楊築晶（Crystal Yang）曾是國際中華小姐，因為外型激似女神王祖賢，獲得「花蓮王祖賢」的稱號，平時自稱為「後山小公主」。楊築晶時常在社群媒體上，大方分享火辣性感照片。日前楊築晶曬出浴照及一張留言截圖表示，一名網友質疑她「除了奶大還有什麼？要多讀書啊，妳對不起父母。」對此，她也親自回擊：「It's 2022！您如果是個傳統的人，我建議您別來看我的粉專。」
楊築晶擁有亮眼外型、高挑身材，加上率真的個性，深受許多網友喜愛，她也樂於透過社群媒體分享自己的火辣照片，不吝嗇展現惹火曲線，在5月時更生下一名小男嬰，但身材並未因此走樣，讓不少粉絲直呼「太犯規了吧！」。不過，昨（9）日楊築晶卻在IG曬出一張截圖，內容則是一名男網友批評她「除了奶大還有什麼？要多讀書啊，妳對不起父母。」等留言，對方還拿出她與自己女兒做比較，自豪女兒不僅是博士還是美國金領，字字句句都充滿攻擊性。
不過，楊築晶用高EQ回應，自己是從美國州立大學畢業，而自己的家人對於她任何照片都沒有意見，甚至還會替她點讚，而版面上的美照也幾乎都是老公拍攝的，認為她們不是美式作風，而是懂得尊重，更表示身材體現她在生活上自律和努力，都非常歡迎大家有禮貌的欣賞她的照片。
高EQ的態度與文筆被許多網友大讚，不過楊築晶也不改以往直爽的真性情，霸氣表示自己已經將該酸民的留言，截圖私訊給他的女兒，帥氣的說到「後山小公主派起來自己都怕。」最後也在該篇文章曬出「全裸出浴辣照」，只見她戴上率性十足的黑色墨鏡，全裸浸泡水中，雙手環抱在胸前，但仍遮不住她傲人上圍，讓人看了大噴鼻血直呼「妳真的酷斃了」、「最後派起來那段真的是太爽了」。