中職／樂天轉手後勇奪首座季冠軍 陳禹勳百中繼雙喜臨門
距離上半季封王僅差最後一步的樂天桃猿，今天在主場迎戰味全龍，龍隊想極力阻止桃猿拋彩帶，3局上就藉著安打以及猿隊的失誤先馳得點，但是不想夜長夢多的桃猿，馬上在3局下靠著2次保送，以及林立跟成晉的連續安打，打回3分逆轉，最後就靠著第3局的3分大局，加上8局下狂奪7分，以10：2擊敗味全龍，也終於拿下更名為樂天桃猿後的首座季冠軍，隊史第14座季冠軍。
今天桃猿雖然贏球，但是整場出現3次失誤都讓他們付出代價，先發投手王溢正投5局，被打6支安打，失2分都是非自責分，還好5局之後守備穩了下來，沒有再發生失誤，而後援投手朱俊祥在王溢正下場後，接手2局送出4K無失分，也成為比賽的關鍵。
今天相較於桃猿的失誤，味全則是保送過多，先發投手廖任磊只投了2.1局，就送了桃猿4次保送，光第3局就出現2次，也讓桃猿今天僅打出4安就攻下3分，也釀下了敗因。
林立敲出逆轉安打，打下勝利打點，獲得MVP，郭嚴文敲2分打點，架上嚴宏鈞8局下一棒清回3分，單局攻下7分，讓龍隊毫無招架之力。
這座季冠軍也是桃猿自從2019年上半季後再度封王，更是球隊改名為樂天桃猿後首座季冠軍，而今天的比賽，桃猿隊主力後援投手陳禹勳也達成生涯第100次中繼成功，也成為中職史上首位百中繼百救援的投手，可謂是雙喜臨門。