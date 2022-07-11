台積電平盤遊走！台股早盤紅翻黑 金融、貨櫃遭賣單調節
美股上周五（8日）漲跌互見，今（11）日亞股走揚，日股漲1.8%、韓股小漲0.4%。台北股市今日開盤漲13.78點，加權股價指數以14478.31點開出，早盤一度漲60點，來到14525點，但之後翻黑50餘點來到14406點。權值股台積電以468元開出，早盤來到469.5元，之後在平盤附近。而今日盤面焦點為化工農概族群與網通族群，表現亮眼，金融股與部分貨櫃股則遭到賣單調節。
美股道瓊指數上周五（8日）下跌46.4點，或0.15%，收31338.15點；那斯達克指數上漲13.96點，或0.12%，收11635.31點；標普500指數下跌3.24點，或0.08%，收3899.38點；費城半導體指數上漲12.1點，或0.47%，收2618.0點。
今日開盤漲13.78點，加權股價指數以14478.31點開出，早盤一度開高60點，但沒多久又翻黑下殺50餘點，來到14406點。權值股台積電以468元開出，早盤來到469.5元，之後來到平盤附近。聯發科由紅翻黑，跌0.6%，來到647元。其他，聯電小跌、南亞科跌1.7%、友達跌2.8%、國巨跌1%上下，宏達電跌1.6%。緯創逆勢抗跌漲3%。
今日貨櫃兩樣情，長榮量大遭到賣單調節，跌1%，萬海也跌逾1%，陽明則在平盤之上。金融族群弱勢走跌，如玉山金早盤跌3%，兆豐金、台新金、國票金跌1%左右。至於化工農概族群表現亮眼，東鹼飆漲停，惠光漲7%、三福化漲6%多、中華化漲4%、勝一漲3%。網通族群也不俗，訊舟、建漢、聯光通、百一漲3到4%，中磊、振曜漲逾1%。