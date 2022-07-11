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用故事蓋房子！皇翔首部曲為大陳地區傳達未來新景象

▲皇翔建設大陳單元3活動首部曲「聽見幸福的樂章－轉角遇見愛」熱鬧展開。(圖/皇翔建設提供)
▲皇翔建設大陳單元3活動首部曲「聽見幸福的樂章－轉角遇見愛」熱鬧展開。(圖/皇翔建設提供)

生活中心/綜合報導

2022-07-11 10:58:08

獲得「新北市永和新生地(大陳地區)住戶更新單元3都市更新案」的皇翔建設股份有限公司，攜手新北市政府住都中心策劃主辦「人。家。生活－故事6部曲系列活動」，首部曲－「聽見幸福的樂章-大陳嘉年華．轉角遇見愛」9日在永平高中熱鬧展開。

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皇翔建設表示，首部曲「聽見幸福的樂章－大陳嘉年華．轉角遇見愛」，除邀崔媽媽基金會為住戶們舉辦與他們權益相關的公益講座「租屋停看聽」，現場也為住戶們策劃與家相關的居家裝置藝術互動同樂；最讓住戶們驚艷感動的是，特邀金曲製作人薛忠銘為單元3住戶們量身創作的專屬主題曲「轉角」及MV，當現場首度播放主題曲MV時，住戶們也感動開心地哼唱起來！ 

▲皇翔建設大陳單元3活動首部曲-現場居家裝置藝術互動區傳達未來新家新景象，住戶們開心。(圖/皇翔建設提供)
▲皇翔建設大陳單元3活動首部曲-現場居家裝置藝術互動區傳達未來新家新景象，住戶們開心。(圖/皇翔建設提供)
大陳社區住戶們開心的說，世代定居在永和大陳社區超過一甲子，現在終於盼到都更興建的啟動，大家對於未來新家新社區充滿了期待，從皇翔建設用心規劃舉辦的住戶活動，感受到新北市府與建設公司的用心、貼心，與對住戶們的情感投放，也讓大家對於未來的新建大樓社區，有著更大的信心與放心。

皇翔建設為此次永和大陳更新單元3公辦都更案策劃舉辦有著人文情感元素的一系列住戶活動，在興建工程期間依序地為單元3住戶們推出「人。 家 。生活 － 故事6部曲系列活動」，以《用故事蓋房子》為主題推出主題曲MV、惜別晚會等一系列活動，及多場次的公益講座，凝聚重現單元3住戶居民們超過半世紀的濃濃情誼，並引領住戶們建構一個屬於他們未來美夢成真的新住家。

▲皇翔建設大陳單元3活動首部曲-「聽見幸福的樂章-轉角遇見愛」吸引住戶熱情參與。 (圖/皇翔建設提供)
▲皇翔建設大陳單元3活動首部曲-「聽見幸福的樂章-轉角遇見愛」吸引住戶熱情參與。 (圖/皇翔建設提供)

凝聚半世紀情誼！皇翔邀大陳單元3住戶聆聽幸福樂章

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