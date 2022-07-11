獨／展現採購信心！空軍曾共同展示F-35與現役戰機模型

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陳水扁執政期間，美方曾來台推銷AV-8B攻擊機。2016年蔡政府上台後，一度傳出新政府考慮引進美軍陸戰隊除役的AV-8B攻擊機，希望研究AV-8B上的舉升扇，作為新一代戰機垂直起降功能研發參考。雖然美軍曾在1996年對AV-8B進行性能提升，換裝AN/APG-65雷達成為AV-8+型機，能夠發射AIM-120先進中程空對空飛彈，但1980年代服役的AV-8B欠缺超音速飛行能力，且在美軍服役期間妥善率偏低、失事率高，遭質疑引進不合乎效益，最後引進計畫僅流為傳聞。
2017年4月，蔡英文總統接受外媒訪問時，首度表態想買F-35B戰機，引發各界關注。不過，為了避免得罪北京當局，以及防止隱形戰機的機密技術外流，美國遲遲不願表態是否會售台這款先進的隱形戰機。
2018年3月15日，時任國防部長嚴德發到立法院外交及國防委員會作業務報告並備詢，立委詢問是否有向美方購買F-35戰機的構想？嚴德發當時回覆表示，F-35 戰機具備垂直起降等性能，符合空軍司令部作戰需求，確實有向美方提出這項方案。
不過，在會議散會之前，國防委員會召委、民進黨立委王定宇要求嚴德發澄清是否有向美國提出F-35戰機的採購方案。嚴德發改口說，下一代戰機希望能符合短場起降、視距外攻擊與匿蹤功能要求，只要符合這些功能，都納入選項，F-35也是考量之列，但國防部目前並未正式列入對美採購清單。
事實上，位於台北大直的空軍司令部2樓文化走廊中，陳展了空軍當前組織編制圖與各式現役軍機模型，我國雖然還未獲得F-35B隱形戰機，仍把F-35戰機模型與空軍F-16A/B、幻象2000與IDF經國號等現役戰機擺設在一起。空軍官員私下表示，獲得F-35B戰機是未來的願景，希望有一天終能獲得這款戰機。
不過，2019年8月20日美國國務院批准出售66架新造F-16C/D Block 70，也就是俗稱的F-16V戰機後，空軍司令部展示的F-35戰機模型就被移置他處。同年9月23日，嚴德發在立院接受質詢時表示，空軍爭取F-35戰機至少還要10~15年才會獲得，因應當前中共敵情威脅，需要快速提升戰力，所以選擇買F-16V，現役F-16A/B型飛行員只要經過5個科目轉換訓練，就能夠換飛F-16V戰機，後續仍有採購F-35戰機的需求。