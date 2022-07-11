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百貨年中優惠開跑　卡友禮人氣旺、綠色消費改變世界

▲漢神百貨今年以「盛夏享樂記」為主題，推出多重促銷活動，還有人氣來店禮。（圖／漢神百貨提供）
▲漢神百貨今年以「盛夏享樂記」為主題，推出多重促銷活動，還有人氣來店禮。（圖／漢神百貨提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-07-11 10:31:40

進入暑假，百貨年中慶也陸續登場，「漢神百貨」今年以「盛夏享樂記」為主題，除了規劃多重促銷活動，更獨家與知名品牌New Balance合作，推出三檔卡友來店禮。「漢神巨蛋」開店慶則以「綠消費，心平衡」為主題展開系列活動。

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▲漢神百貨全新開幕的「Mia C’bon頂級超市」。（圖／漢神百貨提供）
▲漢神百貨全新開幕的「Mia C’bon頂級超市」。（圖／漢神百貨提供）
「漢神百貨」年中慶即日起至8月7日登場。即日起至7月24日化妝品滿3,000送300元；「Love Life」星動購，蒐羅一系列生活好物，以市價2折起的超優惠價格提供給消費者；另外，於指定期間憑會員卡消費滿額即可兌換「teamLab未來樂園」、「會動的文藝復興」展覽票券。「Love Power」總抽獎，消費集點滿2額就有機會抽中光陽電動機車、超人氣溫泉飯店住宿券等多項好禮。

還有眾多知名品牌獨家快閃，包括「高第家居」、「春上布丁」，再加上B3F全新開幕的「Mia C’bon頂級超市」、台北人氣紐約街頭餐飲「Hala Chicken」及「泰山汕頭火鍋」等獨家品牌進駐。漢神卡友禮今年以Love SPORTS為主題，與知名品牌New Balance合作，推出六入收納袋、玻璃瓶加布套等來店禮。

▲漢神巨蛋與New Balance合作推出卡友來店禮。（圖／漢神巨蛋提供）
▲漢神巨蛋與New Balance合作推出卡友來店禮。（圖／漢神巨蛋提供）
漢神巨蛋今年以「綠消費，心平衡」為主題，即日起至8月8日展開開店慶，規劃運動推廣以及館內各品牌的環保活動。即日起至7月24日化妝品滿3,000送300元； 消費滿2,000元抽KYMCO S7R Keyless電動機車換電版(市價9.8萬)等；還有與New Balance合作的卡友來店禮，有外帶保冷袋、流汗運動毛巾、補水玻璃吸管杯。

此外，「漢神巨蛋」開店慶提倡綠色購物，用消費改變世界，因此漢神巨蛋各品牌也響應推出回收限定優惠，並推廣雲端發票活動，於即日起至9月30日於全館消費使用電子載具及集點即可獲得一次抽獎機會，獎項包含Gogoro機車、Dyson空氣清淨機及Switch等多名獎項，藉由電子載具改變大眾習慣，減少紙類，消費的同時亦為環保盡一份心力。

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