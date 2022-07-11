百貨年中優惠開跑　卡友禮人氣旺、綠色消費改變世界

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還有眾多知名品牌獨家快閃，包括「高第家居」、「春上布丁」，再加上B3F全新開幕的「Mia C’bon頂級超市」、台北人氣紐約街頭餐飲「Hala Chicken」及「泰山汕頭火鍋」等獨家品牌進駐。漢神卡友禮今年以Love SPORTS為主題，與知名品牌New Balance合作，推出六入收納袋、玻璃瓶加布套等來店禮。
漢神巨蛋今年以「綠消費，心平衡」為主題，即日起至8月8日展開開店慶，規劃運動推廣以及館內各品牌的環保活動。即日起至7月24日化妝品滿3,000送300元； 消費滿2,000元抽KYMCO S7R Keyless電動機車換電版(市價9.8萬)等；還有與New Balance合作的卡友來店禮，有外帶保冷袋、流汗運動毛巾、補水玻璃吸管杯。
此外，「漢神巨蛋」開店慶提倡綠色購物，用消費改變世界，因此漢神巨蛋各品牌也響應推出回收限定優惠，並推廣雲端發票活動，於即日起至9月30日於全館消費使用電子載具及集點即可獲得一次抽獎機會，獎項包含Gogoro機車、Dyson空氣清淨機及Switch等多名獎項，藉由電子載具改變大眾習慣，減少紙類，消費的同時亦為環保盡一份心力。