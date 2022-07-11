橘子6月營收月增5%　橘子嘉年華登場迎暑假旺季

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回顧6月，《天堂M》於6月下旬首次推出雙近戰職業「騎士＆黑妖逆襲」大改版，並公布代言人為台灣巨砲陳金鋒；《新楓之谷》則於月中啟動17周年慶預熱活動，月底推出「冒險家」全職業改版，效益將延續至暑假。
而時序進入暑假旺季，集團年度泛娛樂盛會「橘子嘉年華」於今日以線上形式正式啟動，將集結旗下人氣遊戲產品、以beanfun!為核心串聯集團各服務，推出豐富的互動闖關活動及娛樂節目內容。
自2020年起橘子集團每年會固定在春節與暑假舉辦兩次「橘子嘉年華」活動，這次「橘子嘉年華-夏日召橘令」官網日前已經正式上線，集團以「大橘夜市」為活動主題，將夏日慶典感串聯線上互動闖關活動與人氣直播節目，讓ACG族群用戶體驗橘子集團各事業體的服務魅力，展現橘子集團動員力與營運綜效。
橘子集團指出，這屆活動主題設定為「大橘夜市」，有各類趣味關卡任玩，夜市地圖還藏有千萬豪禮，虛寶、純金金幣天天抽，只要闖關就能「戳獎」。另外，即日起至7月底前，使用帳戶消費單筆77元（含）以上享15%零用金回饋，每帳戶最高享300元零用金，總回饋300萬元。
而自今日起更有連續4天精彩的直播節目「大橘擂台」，包括《天堂M》、《新楓之谷》等6款人氣遊戲，及最火的《原子少年》實況接力，要讓玩家每天8點都是Party Time！