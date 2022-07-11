民眾有感通膨壓力　國發會：下半年物價可望走緩

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根據美國能源情報署（EIA）預估，今年第4季布蘭特油價較上半年（106.56美元/桶）下跌1.5%，國際油價可望趨緩。而國內汽柴油訂有「亞鄰最低價」調整上限、「油價平穩措施」的雙緩漲機制，以及減徵貨物稅等因應措施，另外，中油也配合政府照顧民生與工業用戶及持續穩定物價政策，7月液化天然氣民生及工業用戶維持不調漲、桶裝瓦斯價格凍漲至9月底，國發會指出，國際油價下跌，搭配國內雙緩漲機制及降稅措施，「國內能源價格穩定。」
由於全球氣候變遷、俄烏戰事僵持，導致黃豆、小麥、玉米等產量減少，但因近期主要產區天氣良好，農產豐收，國發會預估今年下半年價格將逐季緩降，且國內業者已提前採購，「未來4到6個月供應無虞」，加上政府已機動調降關稅及免徵營業稅，將可確保民生物資量足價穩。
與此同時，國發會也認為，國際鋼鐵價格將在下半年走跌，且國內鋼材產能利用率約7成，國內鋼鐵價格呈平穩態勢。除此之外，政府為了減輕水泥廠商的成本壓力，持續減半徵收貨物稅至9月底，加上部分廠商已於5月合理調整價格，因此國發會預期下半年國內工業物資無論是在供需，或是在價格上皆可持穩。
至於民生物資的部分，國發會表示，政府將持續掌握重要民生物價量的變動情形，觀察產品上、中、下游價格傳遞，研析商品上漲的原因以及合理性，並且嚴查嚴辦壟斷、囤積、哄抬等行為，若有疑慮會立即由物價稽查小組介入調查，以確保民生物資價格穩定。
國發會指出，與其他國家相比，台灣物價相對平穩，以經濟合作暨發展組織（OECD）國家為例，台灣物價漲幅僅略高於日本、瑞士，表現優於其他歐洲、美國、南韓等36個國家，「今年下半年物價可望逐步走緩。」國發會說，未來政府也將持續密切關注國際能源及重要物資價格變化，審慎評估因應，以維持國內物價穩定。