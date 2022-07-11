MLB／大谷明星賽投打再度雙入選　連2年二刀流寫傳奇

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今年入選美聯先發投手的還有Justin Verlander以及Gerrit Cole等名將，還有包含今年表現出色的Nestor Cortes、Shane McClanahan、Alek Manoah跟Martín Pérez等球隊的新任王牌，有趣的是，今年美聯入選的13位投手，只有4位非首次入選，包含第2次入選的大谷翔平。
而國聯的先發投手群則由聯盟防禦率王Tony Gonsolin領銜，加上去年國聯賽揚Corbin Burnes以及今年破繭而出的Joe Musgrove等，值得注意的是，洛杉磯道奇隊名投Clayton Kershaw今年重返明星賽，去年因傷勢表現不如預期，今年出賽11場，則繳出6勝2敗，防禦率2.40的回春成績。
今年的明星賽新增了國聯美聯各一名聯盟主席指定入選的球員，以表揚傳奇名將，也選入了國聯聖路易紅雀隊「生化人」Albert Pujols以及美聯底特律老虎隊「胖卡布」Miguel Cabrera這2位聯盟的傳奇球星，2人都至少睽違了5年再次入選，Pujols更是自2011年以來第2次入選明星賽，也是超過10年之後，再次以紅雀隊球員的身份入選。
2022大聯盟明星賽將在美國時間19日在道奇球場舉行，今年到目前為止繳出8勝4敗，2.44防禦率的大谷翔平，相當有機會再度成為美聯的先發投手，繼續在大聯盟以二刀流身份發光發熱。