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北市東區神旺大飯店9/15歇業！經營20多年　危老重建獲准

▲經營20多年的神旺大飯店宣布營運到9月15日止，將歇業改建。（圖取自Google地圖網頁google.com.tw/maps）
▲經營20多年的神旺大飯店宣布營運到9月15日止，將歇業改建。（圖取自Google地圖網頁google.com.tw/maps）

中央社

2022-07-11 13:31:57

（中央社記者余曉涵台北11日電）在台北市東區經營20多年的神旺大飯店今天表示，營運到9月15日止，將歇業改建，旗下餐飲品牌潮品集潮州餐廳與普諾麵包坊另尋新據點，未來將以多品牌經營的形式出發。

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神旺大飯店在官網發出聲明表示，位於台北市東區的台北神旺大飯店，營運至2022年9月15日後將歇業改建，開設在台北京站商圈的普諾麵包坊承德1號分店，則提前在8月26日結束營業；原飯店旗下餐飲品牌「潮品集」潮州餐廳與「普諾麵包坊」已積極另覓新據點，未來將以多品牌連鎖經營的形式再出發。

神旺大飯店的聲明表示，從2002年由旺旺集團承接亞太飯店更名迄今超過20年，作為神旺酒店集團的第一家酒店，具有其指標意義，輕聲一句「歡迎回家！」感動無數旅人的神旺大飯店，歷年來接待來自世界各地的政要名流、時尚巨星等，長年平均住房率皆維持在9成以上，更曾連年創下全台飯店住房率前三名的絕佳紀錄。

神旺大飯店說，館內美食薈萃，除坐擁百大食尚餐廳頭銜的潮品集、純正法國血統的伯品廊，乃至以創意懷石料理著稱的澄江，與人潮絡繹不絕的普諾麵包坊，都是饕客們造訪的理由，回首過往點滴歷歷在目，神旺團隊誠摯感念所有貴賓的一路支持，感恩之情溢於言表，永遠銘記在心。

神旺大飯店指出，建於1976年的神旺原址歷經47年服役，結構早已日趨老舊，適逢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發促使延宕多年的改建計畫得以加速推動，並於2020年申請危老重建核准。預計在2022年年底正式啟動改建，以綜合商辦結合商場的建構主體，涵蓋地上27層、地下6層，預期將活絡商圈成為東區新標的。

神旺大飯店指出，集團旗下座落於南京東路與林森北路商圈的神旺商務酒店，將持續提供宛如家的溫暖款待；原神旺大飯店旗下的潮品集則沿襲潮州菜系的料理精髓，將以親民的「家常」與尊榮的「頂級」重新演繹品牌新氣象；普諾麵包坊則持續以街邊店形式烘焙溫馨暖意，期待舊雨新知蒞臨指教。

神旺大飯店說，消費者手中若仍持有末使用的神旺大飯店餐廳餐券，都可在2022年9月15日前至館內各餐廳使用或電洽02-2772-2121轉各餐廳，但電商通路販售台北神旺大飯店電子餐券（活動截止日為2022年6月30日），可至原購買通路辦理申請退費，無須擔心權益受損。（編輯：管中維）1110711

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