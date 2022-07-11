手搖飲外送王1年訂600次！最愛全糖不是台南而是「這裡」
foodpanda 今（11）日公開年度外送手搖飲數據，手搖外送大戶降落台中，年訂超過 600 次榮登冠軍，換算下來平均每天要點1.6次以上；全台最愛喝無糖手搖的城市跌破眾人眼鏡，竟然是被戲稱「連空氣都含糖」的台南市！而「微糖」則是最多消費者喜愛的甜度選擇，獲全台超過4成消費者青睞。foodpanda 也同步送上7月手搖飲專屬折扣，滿額輸入指定優惠碼就能獲得8折優惠。
台南的手搖飲料被戲稱沒有全糖以外的選項，但在foodpanda統計數字發現台南人訂購飲料外送時，選擇全糖與少糖（八分糖）的比例相加不到 5%；反而無糖手搖飲料數量佔超過3成以上，比例更是北中南三地最高，相比之下，最常選擇全糖的城市則是台北市，比例高達台南的2倍。綜觀全台數據，「微糖（三分糖）」是最多人的甜度選擇，佔比超過4成以上。
再者，透過foodpanda外送大數據發現，過去一年台中市的飲料訂單佔全台約2成，且單一消費者訂訂購最多次也在台中，過去一年點了超過600次以上，是個貨真價實的手搖飲料控。同步分析全台手搖飲料訂單數前1% 的訂購習慣，發現與多數消費者愛喝珍珠奶茶、紅茶拿鐵等調味茶相比，手搖飲料大戶們更喜歡純茶品項如青茶、烏龍茶與紅茶。
foodpanda 首度公開手搖飲料前5大熱門配料，第一名毫無意外地由「珍珠粉圓」奪下！身為手搖飲的靈魂配料，各式珍珠粉圓在 foodpanda 上的加點次數始終居高不下，甚至遙遙領先第二名達四倍以上。熱門配料前5名除珍珠粉圓外，分別為椰果、布丁、仙草凍與芋圓，都是具有飽足感與咀嚼感的配料選項，顯見台灣人不只把喝手搖飲料當成單純解渴，更兼具點心、下午茶與消夜的功能，吃飽、喝足雙重享受。
foodpanda祭出手搖飲料專屬優惠，全台超過千間知名飲料門市共襄盛舉。即日起至7 / 31，每天14:00～18:00，訂購指定飲料店家滿250元，輸入專屬優惠碼【七月暢飲】便能享有 8 折優惠，單筆最高折抵 60元，每人可用 3 次。