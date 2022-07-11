任容萱26字甜蜜護愛！男友曾遭女星劈腿 露骨簡訊曝光
33歲任容萱2年前被拍到坐上前凱渥男模林柏澍跑車，地下戀終於在近日浮出水面，任容萱和姊姊Selina、任爸10日出席林柏澍慶生派對，小情侶在現場大方摟腰接吻，頗有求婚儀式的即視感， 任容萱透過經紀人回應：「珍惜朋友們開心相聚的時光，給予發展空間順其自然，謝謝關心。」態度非常低調。
林柏澍曾經演過電影《學長》，退出演藝圈之後，和圈內好友吳岳擎、張庭瑚、邱宇辰、邱勝翊保持往來，他曾與新加坡女星黃思恬交往，慘遭黃思恬劈腿大陸男星方偉傑，兩人曖昧簡訊被公開刊登，方偉傑露骨私訊黃思恬：「跟妳睡覺好舒服。」在另一段對話中，黃思恬也大膽調情：「你不要弄到我瘀青。」
林柏澍當時百般保護女友，發聲明回應：「當另一半需要我時，我並不在她身旁。我為我的另一半做得實在不夠多、也不夠好，在整件事情上，我認為，除了方先生在一些言行上較為主動外，我的另一半並沒有做錯任何事情。」兩人事後沒有分手，林柏澍還嗆方偉傑：「當別人已經停止，你還不放棄的打擾，甚至半夜打電話騷擾。」
不過2020年7月，黃思恬被發現刪光林柏澍照片，同年11月林柏澍被拍到和任容萱出雙入對，兩人戀情也獲得任容萱家人認可，林柏澍日前在派對上感性告白任容萱：「我有多幸運遇到她。」Selina高喊：「不一定每年都有她，要看你自己的表現囉。」要他好好珍惜妹妹，林柏澍當眾允諾會加油。