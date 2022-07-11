林姿佑低調「賣金子」換旅費　老闆一反應讓小亮哥超尷尬

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有一天小亮哥心愛的棉被不見了，原來是被林姿佑拿去丟了換成蠶絲被，原本11斤重棉被變成1斤半，讓他超不習慣，氣到整整2個禮拜睡不好。小亮哥說後來自己也妥協睡了新棉被，沒想到過沒多久換成枕頭不見了，這讓小亮哥更火大，因為不只是枕頭高度問題，而重要的是有他習慣的枕頭味，這次害得小亮哥一整個月沒法睡，對此，林姿佑也有話說，她表示棉被舊了有塵螨，枕頭舊了支撐度就不好，至於為何不先跟小亮哥商量討論，林姿佑直接回說：「不用討論，就換新的就好了？」小亮哥哀怨地說，這個情況在林姿佑變成購物專家之後更嚴重，從此他就得一直適應不同的棉被跟枕頭，完全變成林姿佑的試驗品。
不過更嚴重的是，有一年小亮哥、林姿佑帶著當時才小四、小二的2個兒子一起去日本環球影城玩，小亮哥想說一家四口五天四夜玩下來近20萬，當時還是全職家庭主婦的林姿佑每個月都是跟小亮哥拿生活費，但這次出國玩林姿佑竟然完全沒有找他要錢，小亮哥好奇一問，林姿佑才回他說是把小孩滿月和周歲時收的金鎖片，還有2人結婚後戴不到的金戒指、金飾全部賣掉，而林姿佑賣金子的那間金飾店老闆還是小亮哥爸爸的朋友，是他的長輩。後來有一次小亮哥在路上遇到那位長輩，對方問他最近怎麼了，怎麼落魄到老婆竟然拿金子來賣，還問說：「是賭輸錢嗎？」讓小亮哥好尷尬，氣說要賣至少也跟他商量一下，而且要賣也不要去熟人的店裡賣，對此，林姿佑說這只是心態問題，把用不到的金飾換成跟小孩出去玩的回憶有多好，讓小亮哥好無奈。