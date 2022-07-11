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音樂女神曾拍成人片爆紅！直播痛哭出事　病到讓人超不捨

▲前知名AV女優彩美旬果透露精神出問題，目前從事音樂相關工作，擅長鋼琴跟吉他。（圖／彩美旬果Twitter）
▲前知名AV女優彩美旬果透露精神出問題，目前從事音樂相關工作，擅長鋼琴跟吉他。（圖／彩美旬果Twitter）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-07-11 13:07:23

日本28歲彩美旬果是前AV女優，目前從事表演、作曲工作。她曾多次透露生病，今（11日）凌晨再次坦承精神出問題，讓粉絲十分擔憂。雖然她引退AV界，但目前隸屬AV事務所Bstar，決定簽到旗下的原因，是因為好朋友天使萌擔心彩美旬果，才拜託老闆簽下就近看管。

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▲彩美旬果透露想變胖。（圖／彩美旬果Twitter）
▲彩美旬果透露想變胖。（圖／彩美旬果Twitter）
彩美旬果2012年進入AV界出道，隔年加入性感偶像團體「PINKEY」，因有著妹妹的可愛氣質，圈粉無數。她拍攝成人作品獲獎無數，亦曾加入女團「二代惠比壽★麝香葡萄」和「SEXY-J」；並於2019年3月31日引退AV。她表示加入跟退出AV的原因，都是憑直決定。彩美旬果也擅長樂器，包含鋼琴、吉他，也會基礎作曲，其他專長還有書法3段、硬筆2段。

彩美旬果多次透露健康亮紅燈，曾因此住院休養，最新直播她認不住流淚，坦言精神出問題。她2021年10月簽給AV事務所Bstar，成為AV女優天使萌的同事。彩美旬果以音樂工作為重心，卻非常少露面，研究日本成人影片專欄、評論家一劍浣春秋就表示：「其實，Bstar讓彩美旬果移籍並非要她賺錢，而是就近看管啊！」

一劍浣春秋說：「從聲音就知道旬果的狀況不太好，而大家也應該明白為什麼Bstar要把她納入旗下，因為天使萌很擔心她的狀況，所以拜託社長簽下她就近看管；也因為她時好時壞，一發作起來就待在家裡幾天不見人，所以朋友們都會想辦法拉她出門，希望她多呼吸點新鮮空氣讓心情好一點，不要悶在家裡把自己愈搞愈灰暗。」

彩美旬果日前發文曬出未引退AV時的照片，身材十分纖細，但她坦言不想回到那個時期，保證會努力吃飯、盡量不減肥，還請網友提供開胃方法，從文中能感受出彩美旬果狀態不佳、食慾不振，令粉絲擔憂。

▲彩美旬果現在從事表演工作。（圖／彩美旬果Twitter）
▲彩美旬果現在從事表演工作。（圖／彩美旬果Twitter）

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