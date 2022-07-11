王子邱勝翊領軍！《原子》黃文廷、陳治廷橘子嘉年華大PK

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兩位少年黃文廷、陳治廷當場進行歌喉與舞蹈功力的現場PK，身為「選秀天花板」的王子邱勝翊，賽前忍不住提醒「選歌很重要」，爾後果然選出跳了JPM《那不是雪中紅》的文廷勝選，戳獎獲得迷你籃球機；而陳治廷則以歌喉取勝，當場抽中主持人Dora也很想要的領豆序號。
三人一起在記者會上，現場揭曉符合emoji表情符號潮流，設計的全新「眨眼酷笑」Logo。王子邱勝翊分享，小時候對儲值遊戲卡要玩橘子集團的遊戲，特別印象深刻。他透露自己也會「課金」儲值買裝備，甚至和弟弟雖然不會玩遊戲到大打出手，「但會搶電腦！」
王子更透露，一直以來對於「競技比賽和遊戲都很熱衷」，這次擔任活動大使，很開心跟兩位少年一起回憶小時候著迷的橘子遊戲。直說私下喜愛的夜市遊戲都會在『大橘夜市』出現，所以相當期待這次「夏日召橘令」的特別線上小遊戲。
兩位少年將在7/15的直播節目中，與「ENDING妖精」林佳辰、周祖安、金雲、小宜，共6人一起挑戰《新龍之谷》、《CSO絕對武力》夜市出任務。文廷更現場透露，直播中會有與粉絲互動的橋段，提醒大家不可錯過。
橘子集團每年深受玩家期待的「橘子嘉年華」線上大型展會，固定於寒暑假舉辦，2022「夏日召橘令」今日正式發出，自7月14日起一連4天，每晚8點推出「大橘擂台」，搭配精彩線上直播，還有線上、線下眾多豐富活動，百萬遊戲虛寶、GOGORO、還有999純金橘幣可抽，讓大家邊玩邊拿。
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