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王子邱勝翊領軍！《原子》黃文廷、陳治廷橘子嘉年華大PK

▲王子邱勝翊（圖中）率領當紅男團選秀節目《原子少年》選手黃文廷（圖右）、陳治廷（圖左），帥氣現身同樂2022「橘子嘉年華」夏日召橘令。現場演唱節目主題曲《原來的少年》；兩位少年並唱跳PK，嗨翻全場。（圖／記者蕭涵云攝）
▲王子邱勝翊（圖中）率領當紅男團選秀節目《原子少年》選手黃文廷（圖右）、陳治廷（圖左），帥氣現身同樂2022「橘子嘉年華」夏日召橘令。現場演唱節目主題曲《原來的少年》；兩位少年並唱跳PK，嗨翻全場。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

2022-07-11 15:57:012022-07-11 16:21:01

王子邱勝翊領軍，今（11）日率領當紅男團選秀節目《原子少年》選手黃文廷、陳治廷，帥氣現身同樂2022「橘子嘉年華」夏日召橘令。三人第一次同台擔任首度啟用的遊戲「活動大使」，還開口演唱節目主題曲《原來的少年》；兩位少年並秀出歌喉與舞蹈功力現場唱跳PK，由王子擔任評審選出優勝。三人並透露「大橘夜市」線上搶寶不手軟的密技。

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王子邱勝翊搭配《原子少年》選手黃文廷、陳治廷，三人一起表演選秀節目主題曲《原來的少年》，其中流星導師王子更是第一次演唱該曲。王子稱讚少年們從前期特別合作時的青澀表現，一直到他擔任流星導師後愈加成熟，看著少年們一路走來，有感受他們都有長大。王子還透露「其實沒在錄影的休息室，少年們都一直在練舞。」

▲左起：陳治廷、王子邱勝翊、黃文廷三人演唱《原來的少年》。（圖／記者蕭涵云攝）
▲左起：陳治廷、王子邱勝翊、黃文廷三人演唱《原來的少年》。（圖／記者蕭涵云攝）
兩位少年黃文廷、陳治廷當場進行歌喉與舞蹈功力的現場PK，身為「選秀天花板」的王子邱勝翊，賽前忍不住提醒「選歌很重要」，爾後果然選出跳了JPM《那不是雪中紅》的文廷勝選，戳獎獲得迷你籃球機；而陳治廷則以歌喉取勝，當場抽中主持人Dora也很想要的領豆序號。

三人一起在記者會上，現場揭曉符合emoji表情符號潮流，設計的全新「眨眼酷笑」Logo。王子邱勝翊分享，小時候對儲值遊戲卡要玩橘子集團的遊戲，特別印象深刻。他透露自己也會「課金」儲值買裝備，甚至和弟弟雖然不會玩遊戲到大打出手，「但會搶電腦！」

▲左起：Dora、陳治廷、王子邱勝翊、黃文廷，由少年PK並現場戳獎。（圖／記者蕭涵云攝）
▲左起：Dora、陳治廷、王子邱勝翊、黃文廷，由少年PK並現場戳獎。（圖／記者蕭涵云攝）
王子更透露，一直以來對於「競技比賽和遊戲都很熱衷」，這次擔任活動大使，很開心跟兩位少年一起回憶小時候著迷的橘子遊戲。直說私下喜愛的夜市遊戲都會在『大橘夜市』出現，所以相當期待這次「夏日召橘令」的特別線上小遊戲。

兩位少年將在7/15的直播節目中，與「ENDING妖精」林佳辰、周祖安、金雲、小宜，共6人一起挑戰《新龍之谷》、《CSO絕對武力》夜市出任務。文廷更現場透露，直播中會有與粉絲互動的橋段，提醒大家不可錯過。

橘子集團每年深受玩家期待的「橘子嘉年華」線上大型展會，固定於寒暑假舉辦，2022「夏日召橘令」今日正式發出，自7月14日起一連4天，每晚8點推出「大橘擂台」，搭配精彩線上直播，還有線上、線下眾多豐富活動，百萬遊戲虛寶、GOGORO、還有999純金橘幣可抽，讓大家邊玩邊拿。

▲2022「橘子嘉年華」正式發出「大橘夜市」夏日召橘令！24小時線上夜市一起「集豆橘手戳大獎」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲2022「橘子嘉年華」正式發出「大橘夜市」夏日召橘令！24小時線上夜市一起「集豆橘手戳大獎」。（圖／記者蕭涵云攝）

這個夏天不怕無聊了，揪你來GAMA FUN好玩、好看的橘子嘉年華發出【夏日召橘令】搶先登入，等你來把超值豪禮帶回家，快上「橘子嘉年華夏日召橘令」官網逛逛：https://bean.fun/gVuzA

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