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偶像愛打game！王子洩暱稱　《原子》黃文廷愛當遊戲坦克

▲2022橘子嘉年華邀來愛打game的偶像們發出「夏日召橘令」，由王子邱勝翊（圖中）領軍當紅男團選秀節目《原子少年》選手黃文廷（圖右）、陳治廷（圖左）帥氣站台。（圖／記者陳明安攝）
▲2022橘子嘉年華邀來愛打game的偶像們發出「夏日召橘令」，由王子邱勝翊（圖中）領軍當紅男團選秀節目《原子少年》選手黃文廷（圖右）、陳治廷（圖左）帥氣站台。（圖／記者陳明安攝）

記者蕭涵云/台北報導

2022-07-11 17:40:182022-07-11 17:55:43

2022橘子嘉年華今（11）日邀來愛打game的偶像們發出「夏日召橘令」，由王子邱勝翊領軍當紅男團選秀節目《原子少年》選手黃文廷、陳治廷，帥氣站台並大聊玩遊戲的豐富經驗，王子還偷偷透露從小到大愛用的遊戲暱稱，堪稱現象級玩家。

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王子邱勝翊侃侃而談，小時候對儲值遊戲卡要玩橘子集團的遊戲，特別印象深刻，也會「課金」儲值買裝備。王子分享，之前看到資料說台灣有四成玩家玩遊戲時會付費，才知道付費玩遊戲也算蠻正常的。不過想提醒大家，要量力而為，「我通常也有固定的預算，不會無上限花錢」。

▲左起：陳治廷、王子邱勝翊、黃文廷，分享偶像們私下愛打的game，還有使用過的封號與暱稱。（圖／記者蕭涵云攝）
▲左起：陳治廷、王子邱勝翊、黃文廷，分享偶像們私下愛打的game，還有使用過的封號與暱稱。（圖／記者蕭涵云攝）
王子表示，長大後要在工作休假時才有時間玩遊戲。對於打game時的暱稱，王子透露自己都是看當時流行什麼，過去有使用過Michael Jordan麥可喬丹、Curry柯瑞等球星的名字；而自己上一個遊戲暱稱則是以自創品牌為名，「可以順便網路宣傳一下」。至於現在，王子便舉例，現在火紅的「原子少年」就很適合當暱稱，堪稱現象級玩家。

而直說最喜歡玩《CSO絕對武力》的黃文廷，則分享小時候最愛跟同學組隊，一起擊退殭屍讓他很有成就感！他並透露自己打遊戲都會選擇坦克角色，曾幫自己取了「遊戲坦克」的封號，「因為血量最多，可以保護隊友」；也透露私下隊友都讚賞他是默默協助的角色，但適時會挺身而出。

▲王子邱勝翊領軍《原子少年》陳治廷與黃文廷，現身2022橘子嘉年華「夏日召橘令」。呼應「大橘夜市」現場挑戰夜市遊戲「棒球九宮格」，由秀出二頭肌的陳治廷大勝「武術冠軍」黃文廷。（圖／記者蕭涵云攝）
▲王子邱勝翊（圖中）領軍《原子少年》陳治廷（圖左）與黃文廷（圖右），現身2022橘子嘉年華「夏日召橘令」。（圖／記者蕭涵云攝）
就讀多媒體遊戲發展相關學系的陳治廷，則最愛玩《新楓之谷》。兩位少年分享參加《原子少年》前，確實有不少時間在玩遊戲，但現在異口同聲表示，平時或假日都忙著練舞、練歌後，比較少有時間坐下來好好玩。

最火的2022「橘子嘉年華」今日正式發出「大橘夜市」夏日召橘令！24小時不停歇的線上夜市，不只可以破解趣味關卡拿千萬豪禮，還有虛寶、純金金幣天天抽，只要闖關就能「戳獎」，快來試試你的手氣。連續4天、每天晚上8點的直播節目，還可以看到最火的《原子少年》出任務，包括「ENDING妖精」林佳辰、周祖安、金雲、陳治廷、黃文廷、小宜，6人將挑戰《新龍之谷》、《CSO絕對武力》幫粉絲們贏得勝利，太萌了必須要鎖定。

▲2022「橘子嘉年華」正式發出「大橘夜市」夏日召橘令！虛寶、純金金幣天天抽，只要闖關就能「戳獎」試手氣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲2022「橘子嘉年華」正式發出「大橘夜市」夏日召橘令！虛寶、純金金幣天天抽，只要闖關就能「戳獎」試手氣。（圖／記者蕭涵云攝）
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