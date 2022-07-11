偶像愛打game！王子洩暱稱　《原子》黃文廷愛當遊戲坦克

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王子表示，長大後要在工作休假時才有時間玩遊戲。對於打game時的暱稱，王子透露自己都是看當時流行什麼，過去有使用過Michael Jordan麥可喬丹、Curry柯瑞等球星的名字；而自己上一個遊戲暱稱則是以自創品牌為名，「可以順便網路宣傳一下」。至於現在，王子便舉例，現在火紅的「原子少年」就很適合當暱稱，堪稱現象級玩家。
而直說最喜歡玩《CSO絕對武力》的黃文廷，則分享小時候最愛跟同學組隊，一起擊退殭屍讓他很有成就感！他並透露自己打遊戲都會選擇坦克角色，曾幫自己取了「遊戲坦克」的封號，「因為血量最多，可以保護隊友」；也透露私下隊友都讚賞他是默默協助的角色，但適時會挺身而出。
就讀多媒體遊戲發展相關學系的陳治廷，則最愛玩《新楓之谷》。兩位少年分享參加《原子少年》前，確實有不少時間在玩遊戲，但現在異口同聲表示，平時或假日都忙著練舞、練歌後，比較少有時間坐下來好好玩。
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