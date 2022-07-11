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橘子嘉年華今起跑！「大橘夜市」如何爽領豆懶人包一次看

▲「橘子嘉年華」來了，今年以「大橘夜市」為主題，從今(11)日開始活動一直到7/17(日)，活動內有各種免費拿豆法，這篇讓你快速掌握！(圖／記者周淑萍攝)
▲「橘子嘉年華」來了，今年以「大橘夜市」為主題，從今(11)日開始活動一直到7/17(日)，活動內有各種免費拿豆法，這篇讓你快速掌握！(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

2022-07-11 14:05:00

暑假玩家必定要關注的活動「橘子嘉年華」來了！今年以「大橘夜市」為主題，從今(11)日開始活動一直到7/17(日)，活動內有各種免費拿豆法，本篇讓你快速掌握！還有7/11起連續4天精彩的直播「大橘擂台」，包括《天堂M》、《新楓之谷》等6款人氣遊戲及最火的《原子少年》實況接力。

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在大橘夜市活動頁面內有「夏日神射手」即日起～7/17每天不限次數皆可遊玩，擊倒罐子相當於銀豆點數，一天結算一次領取一次。同樣可以看到「瘋狂樂豆派對」：每天中午12:00～12:30、晚上21:00～21:30，15秒內計算從天降下來的金豆或銀豆接多少送多少。

▲慶祝橘子嘉年華「大橘夜市」上線，橘子支付自7月11日起推出多項好康回饋。（圖／遊戲橘子提供）
▲慶祝橘子嘉年華「大橘夜市」上線，橘子支付自7月11日起推出多項好康回饋。（圖／遊戲橘子提供）
「橘子遊戲機」裡面有12款遊戲虛寶、周邊可領，7/13~7/18完成「遊戲戳戳樂」再加碼抽出GASH 10萬點得主。執行各項任務可以繼續集豆。

「大橘戳戳樂」更是不能錯過，使用5顆金豆或是50銀豆​就有一次機會參加戳戳樂，豪擲千萬獎品，包含純金金幣、GOGORO、電競筆電、PS5等大獎及遊戲虛寶，共40萬份獎勵。

「橘子支付」除了支付或是轉帳可以獲得金銀豆之外，線下回饋也超狂！7/11~7/17到7-ELEVEN使用橘子支付消費單筆76元（含）以下享10%回饋，每帳戶最高享200元零用金，總回饋200萬元。即日起至7月底前，使用帳戶消費單筆77元（含）以上享15%零用金回饋，每帳戶最高享300元零用金，總回饋300萬元。

▲《原子少年》小孩扯衣服露胸肌，讓全場尖叫不已。（圖／野火提供）
▲替《原子少年》應援投票也能免費拿豆。（圖／野火提供）
2022最夯的團體《原子少年》應援火力持續開催！在大橘夜市「原子少年」裡執行投票投一票送銀豆一顆，一天10次，購買少年的能量盒直接獲10顆銀豆，如果有原子少年認同卡加碼送金豆一顆。

這個夏天不怕無聊了，揪你來GAMA FUN好玩、好看的橘子嘉年華發出【夏日召橘令】搶先登入，等你來把超值豪禮帶回家，快上「橘子嘉年華夏日召橘令」官網逛逛：https://bean.fun/gVuzA

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