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市場觀望氣氛濃厚！台股開高走低　終場量縮下跌124點

▲大盤今（11）日市場觀望氣氛濃厚，台股開高走低終場下跌124點，收在14340點，跌幅0.86%，成交金額新台幣1729.13億元，創下今年新低量。（圖／NOWnews資料照）
▲大盤今（11）日市場觀望氣氛濃厚，台股開高走低終場下跌124點，收在14340點，跌幅0.86%，成交金額新台幣1729.13億元，創下今年新低量。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

2022-07-11 14:18:38

美股上周五（8日）漲跌互見，大盤今（11）日市場觀望氣氛濃厚，台股開高走低，早盤開高站上14500點，隨後遭遭短線賣壓翻黑，終場下跌124點，收在14340點，跌幅0.86%，成交金額新台幣1729.13億元，創下今年新低量；權王台積電由紅翻黑，終場下跌5元，來到462元，其餘電子權值股部分走弱；今日盤面焦點為化工族群6月營收衝鋒，股價表現亮眼，低軌衛星、生技族群也是一片紅通通。

美股道瓊指數上周五（8日）下跌46.4點，跌幅0.15%，收在31338.15點；那斯達克指數上漲13.96點，漲幅0.12%，收在11635.31點；標普500指數下跌3.24點，跌幅0.08%，收在3899.38點；費城半導體指數上漲12.1點，漲幅0.47%，收在2618.0點。

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台北股市今日開高走低，早盤開高站上14500點，最高至14525點，但遭短線賣壓翻黑，終場下跌124點，收在14340點，跌幅0.86%，成交金額新台幣1729.13億元，創下新低量。國安基金會今日下午3點將召開例會，針對近期台股走勢、國際情勢來決議要不要進場護盤，因此市場觀望心態濃厚，大盤走勢拉回量縮守5日均線。

權值王台積電早盤最高來到470.5元，上揚3.5元，隨後翻黑，終場下跌5元，收在462元。台積電將於14日召開法說會，供應鏈股價先表態，昇揚半導體、公準終場漲逾5%，信紘科漲逾4，聖暉漲逾3%，合晶、瑞耘則漲逾1%；其餘電子權值股部分走弱，晶圓二哥聯電終場下跌2.77%，聯發科下跌2.15%，鴻海下跌0.98%，唯大立光小漲0.53%。

今日盤面焦點為化工族群6月營收衝鋒，股價表現亮眼，惠光、東鹼迎來好久不見的漲停板，毛寶終場漲逾1%，台肥、三幅化漲約1%內；低軌衛星族群勁揚，建漢終場漲逾6%，事欣科漲逾5%，漢翔漲逾4%，百一漲逾3%，奇鋐、耀登、新復興漲逾2%，仲琦、金像電、昇達科則漲逾1%。

強勢表態的還有生技族群，智擎、合富-KY、保瑞、明基醫、立康、皇將、晉弘等多檔類股強攻漲停，大樹收漲8.5%，新股王藥華藥、和康生、泰福-KY、杏國終場漲幅約4至6%，北極星藥業-KY、美時、亞諾法、中化生、台耀則漲逾2%。

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