市場觀望氣氛濃厚！台股開高走低　終場量縮下跌124點

美股道瓊指數上周五（8日）下跌46.4點，跌幅0.15%，收在31338.15點；那斯達克指數上漲13.96點，漲幅0.12%，收在11635.31點；標普500指數下跌3.24點，跌幅0.08%，收在3899.38點；費城半導體指數上漲12.1點，漲幅0.47%，收在2618.0點。
我是廣告 請繼續往下閱讀
權值王台積電早盤最高來到470.5元，上揚3.5元，隨後翻黑，終場下跌5元，收在462元。台積電將於14日召開法說會，供應鏈股價先表態，昇揚半導體、公準終場漲逾5%，信紘科漲逾4，聖暉漲逾3%，合晶、瑞耘則漲逾1%；其餘電子權值股部分走弱，晶圓二哥聯電終場下跌2.77%，聯發科下跌2.15%，鴻海下跌0.98%，唯大立光小漲0.53%。
今日盤面焦點為化工族群6月營收衝鋒，股價表現亮眼，惠光、東鹼迎來好久不見的漲停板，毛寶終場漲逾1%，台肥、三幅化漲約1%內；低軌衛星族群勁揚，建漢終場漲逾6%，事欣科漲逾5%，漢翔漲逾4%，百一漲逾3%，奇鋐、耀登、新復興漲逾2%，仲琦、金像電、昇達科則漲逾1%。
強勢表態的還有生技族群，智擎、合富-KY、保瑞、明基醫、立康、皇將、晉弘等多檔類股強攻漲停，大樹收漲8.5%，新股王藥華藥、和康生、泰福-KY、杏國終場漲幅約4至6%，北極星藥業-KY、美時、亞諾法、中化生、台耀則漲逾2%。