《原子少年》陳治廷帥秀二頭肌　棒球九宮格勝黃文廷

2022橘子嘉年華，由王子邱勝翊領軍《原子少年》陳治廷與黃文廷現身站台，今（11）日正式發出「夏日召橘令」。呼應「大橘夜市」，現場三人不只一起演唱《原來的少年》主題曲，更輪流挑戰夜市遊戲「棒球九宮格」，「武術冠軍」黃文廷大秀雜耍功力帶來掌聲，沒想到因此釀成小失誤，由秀出二頭肌的陳治廷達成雙連線勝出。
據悉，《原子少年》見面會門票黃牛價已喊到1萬5千元！黃文廷現場透露「登入後3秒就銷售一空」，自己的家人也都沒買到。而陳治廷也說搶不到票的朋友與家人也都一直在關注，還好主辦單位有為家屬保留專屬座位。身經百戰的王子邱勝翊則喊話粉絲理性追星，不要亂買黃牛票；文廷喊話沒買到票的粉絲，也可以先在7/15的「夏日召橘令」的大橘擂台直播節目中，欣賞「ENDING妖精」林佳辰、周祖安、金雲、陳治廷、黃文廷、小宜，6人一起出任務。
在《原子少年》見面會表演前，兩位少年黃文廷、陳治廷，先跟著流星導師王子邱勝翊，一起站台橘子嘉年華「夏日召橘令」。在兩位少年唱跳PK後，三人一起挑戰夜市遊戲「棒球九宮格」，由王子率先得分搶下一條連線；「武術冠軍」黃文廷應觀眾要求，大秀雜耍功力帶來掌聲，沒想到因此釀成投球小失誤，浪費多球才拿到一條連線；而穿著帥氣牛仔背心的陳治廷，秀出健壯的二頭肌，看似投球混亂卻完美達成雙連線而勝出。
最火的2022「橘子嘉年華」今日正式發出「大橘夜市」夏日召橘令！24小時不停歇的線上夜市，不只可以破解趣味關卡拿千萬豪禮，還有虛寶、純金金幣天天抽，只要闖關就能「戳獎」，快來試試你的手氣。連續4天、每天晚上8點的直播節目，還可以看到最火的《原子少年》出任務，包括「ENDING妖精」林佳辰、周祖安、金雲、陳治廷、黃文廷、小宜，6人將挑戰《新龍之谷》、《CSO絕對武力》幫粉絲們贏得勝利，太萌了必須要鎖定。
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