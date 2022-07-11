捍衛戰士2秀我國旗　國防院：好萊塢開始對抗中國銳實力

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分章分析指出，好萊塢的電影公司會配合中國的主要原因是商機，在2012年中國成為全球第二大的電影市場，但近年來中國電影的審查標準變得不可捉摸，有別於以往只要求內容刪減或修改，審查部門直接將電影撤檔的案例越來越多，好萊塢的電影也不例外，以漫威為例，2021至2022年所推出的三部強檔《尚氣與十環幫傳奇》、《永恆族》及《奇異博士：多重宇宙》皆因不同的原因涉及「辱華」而遭到撤檔。加上近年來中國民族主義高漲，宣揚愛國及抗美精神的中國電影逐漸取代外國片成為最賣座的電影，外國電影越來越難進入中國市場。
分析也指出，自2016年底起，中共官方擔心資金外逃、要求金額超過500萬美元的海外支付要上報並取得批准，此舉大幅減少中國對好萊塢的投資。另外，好萊塢迎合中國的行為雖然一直受到批評，但直到近兩年才開始面臨實質的政治壓力，美國國會通過法案要成立「中國審查追踪和行動小組」，將會使得企業為了親中而自我言論審查的行為曝光，間接產生約束企業的效果。
文章最後指出，從《捍衛戰士：獨行俠》可嗅出好萊塢「風向」正在轉變的氣息，好萊塢在中國市場面臨的問題將更多，在美國內部也會面臨更多對於人權議題「雙重標準」的批評 。當全世界越來越關注中國議題，會更加認識中共對內部的壓制及對外擴張其影響力，試圖破壞甚至顛覆民主國家體制及民主社會的價值觀時，企業的商業行為也將會受到影響。