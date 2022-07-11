視察媽祖港橋 陳其邁：媽祖港橋是鳳山往亞灣區主要道路
連接高雄市前鎮區與鳳山區的「前鎮媽祖港橋改建工程」，目前正進行改建施工，市長陳其邁今(11)日前往視察進度與對交通的影響時表示，媽祖港橋其實是鳳山通往亞洲新灣區一條主要的聯外道路。是整個南高雄的交通要道，5.2億的預算中，中央補助3.2億，其他由市府自籌，工程施作過程中，海邦橋有效分流，媽祖港橋車流也降低15%左右，完工後鳳山五甲及前鎮區的交通更便捷、也更安全。
打造南高雄進城門戶三部曲中第二部曲-「前鎮媽祖港橋改建工程」正進行中，日前已完成舊有橋梁吊離，現正進行兩側橋台清除。市長陳其邁今天上午前往視察，除慰勞施工團隊及瞭解施工進度情形外，也特別指示施工期間務必做好交維設施並注意工安。
同時，打造南高雄進城門戶三部曲中第三部曲-「新建捷運黃線」已正式公開招標，預計今年底動工，路線將行經媽祖港橋下方，為保護捷運潛盾施工安全性，媽祖港橋改建將下方橋墩地質改良作業一起施作，預計7月中旬設計完成後工程標上網公告，順利的話可於11月中旬進行地質改良施工作業，象徵捷運黃線開始先期施工。
陳其邁表示，媽祖港橋因往來車輛眾多交通流量大，除透過南高雄進城門戶三部曲中第一部曲-「海邦橋」引導部分車流，第二部曲是今日媽祖港橋的改建，第三部曲則是新建捷運黃線，路線將會從媽祖港橋下通過，未來在整個南高雄的交通路網中，媽祖港橋改建勢在必行。
陳其邁也指出，市府為加速啟動改建工程，在5.2億的預算中，中央補助了3.2億，其他由市府自籌，在工程的施作過程中，海邦橋有效分流，媽祖港橋配合周遭交通以及智慧號誌設計，讓車流降低了約15%，今日特別來視察工程進度，希望工程可以如期如質完工，讓五甲、前鎮地區的交通能更便捷、更安全!