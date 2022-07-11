Tag人物/曾混幫派蹲過牢 為還願發起全臺第一間待用麵店

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年少輕狂前科累累 父母麵攤警局奔波
「你就是要進過監獄，才會變成什麼勳哥啊，什麼一個哥字輩出來。」以前的顏維勳是一個叛逆的小孩，甚至曾認為說要進過監獄，才算是混出了一個名堂，在15歲時顏維勳就因為打群架，犯下過失殺人而被關進觀護所，之後進出觀護所就像是家常便飯，顏維勳的母親曾為此感到欲哭無淚，每天麵攤收完之後，就是騎著摩托車直奔觀護所，夫妻倆每天都在麵攤和觀護所兩邊奔波，嚴母即使傷心卻沒有對自己的小孩失望，就算再苦再累畢竟都是自己十月懷胎的心肝寶貝，只能盡自己最大的努力將誤入歧途的兒子拉回正軌。
臺灣首間發起待用麵店 重生老闆發願贖罪
開啟顏維勳開始行善之路是一次神蹟，一次顏維勳再度因違反《槍砲彈藥刀械管制條例》上法庭，那次沒有人看好他，連律師都勸顏維勳主動認罪協商，在等待庭審期間顏維勳虔誠的向神明許願，如果可以再給他一次機會，就會堅持行善，或許是神明真的聽到他的請求，那次案件只被判了緩刑，他說:「當人獲得重生的時候，其實要懂得去珍惜，因為不可能會常有這種機會出現。」這件事成為了顏維勳人生的轉捩點，這次的覺悟讓顏維勳在庭審過後，決心要成為一個對社會有貢獻的人，也是在那時候，顏維勳開始了自己行善的路，十幾年的時間顏維勳多次環島，捐贈物資給需要的弱勢團體，在母親的麵攤發起的待用麵，期間送出上萬碗待用麵，幫助了無數弱勢民眾。
承諾神明要全臺環島行善 刺青印記似標籤如影隨形
滿手的刺青可以說是顏維勳身上最顯眼的東西，也是他無法移除的標籤，剛開始環島行善的時候，他穿著短袖送物資，曾被社福單位質疑「你是來幹嘛的？」有的直接叫來警察關心，有的甚至不敢開立收據給他，導致後來環島行善時，顔維勳會刻意穿長袖遮掩刺青，顏維勳在行善的過程中也受到不少謾罵，認為他意圖不軌，「環島行善」只是他拿來當作斂財的藉口，而顏維勳唯一能做的，就是始終堅持自己的信念和初衷，他說:「你不可以去看一個人的外表而去評論一切，因為很多事情是正反兩面的，如果你今天評斷錯誤，其實會傷了一個人」、「如果今天是我角色互換，人家對你指指點點的時候，你會有何看法？」，字裡行間雖透露出顏維勳行善還要背負著罵名的無奈，卻也看見他要堅持下去的決心，因為只有持續的努力才能撕下貼在他身上的標籤。
化善舉為大愛積極籌備 待用販賣機幫助更多人
「我現在想做的就只有這件事情，我相信這件事如果做出來，不只是我們全台灣，可能會影響到其他國家」顏維勳說，在四年前過年放假的時候，行善麵店休息了四天時間，就有一位弱勢民眾跟顏維勳說，他只能去超商裝水喝，直到第五天麵店開始營業，才能吃上一碗熱騰騰的待用麵，這件事讓顏維勳非常於心不忍，苦思用什麼方式可以讓這些弱勢民眾，溫飽的需求可以被滿足，不受時間的限制，後來他想到24小時不休息的待用販賣機，但這件事已經籌劃了四年，至今還沒有實行，目前也成為顏維勳心中最大的理想和願望。從拿屠刀到拿菜刀，從殺人到助人，顏維勳的行善路上遇到過太多質疑，但他始終相信自己在做對的事，顏維勳一步步用行動感化了質疑自己的人，也讓大家看到，只要有心，無論你是什麼人、做過什麼事，都可以為社會盡一份心力。
【#Tag人物小檔案】
姓名：顏維勳
年紀：44歲
現任：顏林蔭行善麵店發起人
地址：新北市板橋區民治街52巷22號正對面 (青翠市場內)
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