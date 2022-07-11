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Tag人物/曾混幫派蹲過牢 為還願發起全臺第一間待用麵店

文/陳錦欣、林志勳

2022-07-11 15:04:462022-07-11 15:20:09

滿手的刺青圖樣、滄桑深邃的五官，大多數人看到顏維勳，可能都會因為刻板印象，而選擇避而遠之，但其實顏維勳早已浪子回頭，他於2013年發起全台第一間待用麵，用將近十年的時間，累積送出上萬碗待用麵，期間他曾多次環島全臺社福機構送物資，將愛心傳到臺灣每一個角落，即使因為疫情領用待用麵的人數遠超過捐待用麵的數量，顏維勳卻選擇咬緊牙關，「要做之前就已經決定一件事，無論如何都要堅持到底，因為連第一家都收起來了，我相信沒有人會再做這件事情的。」就是這樣的精神讓顏維勳十年如一日，儘管行善的過程中曾受到異樣的眼光，甚至在重要關頭還要自掏腰包，但這些事都沒有阻止顏維勳繼續走在行善這條路上。

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▲顏維勳於2013年發起全台第一間待用麵，用將近十年的時間，累積送出上萬碗待用麵。（圖／記者林天佑拍攝）

年少輕狂前科累累 父母麵攤警局奔波

「你就是要進過監獄，才會變成什麼勳哥啊，什麼一個哥字輩出來。」以前的顏維勳是一個叛逆的小孩，甚至曾認為說要進過監獄，才算是混出了一個名堂，在15歲時顏維勳就因為打群架，犯下過失殺人而被關進觀護所，之後進出觀護所就像是家常便飯，顏維勳的母親曾為此感到欲哭無淚，每天麵攤收完之後，就是騎著摩托車直奔觀護所，夫妻倆每天都在麵攤和觀護所兩邊奔波，嚴母即使傷心卻沒有對自己的小孩失望，就算再苦再累畢竟都是自己十月懷胎的心肝寶貝，只能盡自己最大的努力將誤入歧途的兒子拉回正軌。

臺灣首間發起待用麵店 重生老闆發願贖罪

開啟顏維勳開始行善之路是一次神蹟，一次顏維勳再度因違反《槍砲彈藥刀械管制條例》上法庭，那次沒有人看好他，連律師都勸顏維勳主動認罪協商，在等待庭審期間顏維勳虔誠的向神明許願，如果可以再給他一次機會，就會堅持行善，或許是神明真的聽到他的請求，那次案件只被判了緩刑，他說:「當人獲得重生的時候，其實要懂得去珍惜，因為不可能會常有這種機會出現。」這件事成為了顏維勳人生的轉捩點，這次的覺悟讓顏維勳在庭審過後，決心要成為一個對社會有貢獻的人，也是在那時候，顏維勳開始了自己行善的路，十幾年的時間顏維勳多次環島，捐贈物資給需要的弱勢團體，在母親的麵攤發起的待用麵，期間送出上萬碗待用麵，幫助了無數弱勢民眾。

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▲顏維勳在母親的麵攤發起的待用麵，期間送出上萬碗待用麵，幫助了無數弱勢民眾。（圖／記者林天佑拍攝）
承諾神明要全臺環島行善 刺青印記似標籤如影隨形

滿手的刺青可以說是顏維勳身上最顯眼的東西，也是他無法移除的標籤，剛開始環島行善的時候，他穿著短袖送物資，曾被社福單位質疑「你是來幹嘛的？」有的直接叫來警察關心，有的甚至不敢開立收據給他，導致後來環島行善時，顔維勳會刻意穿長袖遮掩刺青，顏維勳在行善的過程中也受到不少謾罵，認為他意圖不軌，「環島行善」只是他拿來當作斂財的藉口，而顏維勳唯一能做的，就是始終堅持自己的信念和初衷，他說:「你不可以去看一個人的外表而去評論一切，因為很多事情是正反兩面的，如果你今天評斷錯誤，其實會傷了一個人」、「如果今天是我角色互換，人家對你指指點點的時候，你會有何看法？」，字裡行間雖透露出顏維勳行善還要背負著罵名的無奈，卻也看見他要堅持下去的決心，因為只有持續的努力才能撕下貼在他身上的標籤。

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▲顏維勳在行善的過程中也受到不少謾罵，說「環島行善」只是他拿來當作斂財的藉口，而顏維勳唯一能做的，就是始終堅持自己的信念和初衷。（圖／記者林天佑拍攝）

化善舉為大愛積極籌備 待用販賣機幫助更多人

「我現在想做的就只有這件事情，我相信這件事如果做出來，不只是我們全台灣，可能會影響到其他國家」顏維勳說，在四年前過年放假的時候，行善麵店休息了四天時間，就有一位弱勢民眾跟顏維勳說，他只能去超商裝水喝，直到第五天麵店開始營業，才能吃上一碗熱騰騰的待用麵，這件事讓顏維勳非常於心不忍，苦思用什麼方式可以讓這些弱勢民眾，溫飽的需求可以被滿足，不受時間的限制，後來他想到24小時不休息的待用販賣機，但這件事已經籌劃了四年，至今還沒有實行，目前也成為顏維勳心中最大的理想和願望。從拿屠刀到拿菜刀，從殺人到助人，顏維勳的行善路上遇到過太多質疑，但他始終相信自己在做對的事，顏維勳一步步用行動感化了質疑自己的人，也讓大家看到，只要有心，無論你是什麼人、做過什麼事，都可以為社會盡一份心力。


【#Tag人物小檔案】
姓名：顏維勳
年紀：44歲
現任：顏林蔭行善麵店發起人
地址：新北市板橋區民治街52巷22號正對面 (青翠市場內)
欲了解更多請上 「顏維勳」臉書粉絲專頁（連結）

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