男子彈五弦琴！野生狐狸聽完跑走又回來：有安可曲嗎？
看來狐狸也很懂欣賞音樂呢！美國一名男子住在高山上，某天他在屋外彈奏班卓琴（又叫五弦琴）時，一隻野生狐狸好奇地待在他面前聆聽，沒多久又跑回來原地聽歌，模樣彷彿在說：「請問有安可曲嗎？」
這段影片來自於美國藍草樂隊Leftover Salmon的五弦琴演奏家Andy Thorn，七年前他與妻子搬到科羅拉多州博爾德高地Boulder Heights，由於地處山區，因此Andy常常看見許多野生動物如火雞、鹿、狐狸、山貓以及山獅等等。去年因為新冠疫情的影響，導致Andy待在家的時間變多，因此他常常在屋外彈琴錄製影片，卻沒想到意外吸引了狐狸的注意！
Andy表示平時他常見到3隻狐狸，認為牠們應該是一家族，成員包含狐狸媽媽、姊姊與弟弟「Foxy」，由於牠們各有特徵，因此Andy總是能一眼就認出誰是誰。其中Foxy最喜歡聽音樂，這天Andy正在屋外一邊彈奏五弦琴一邊錄影片時，Foxy突然從森林裡現身，走到牠面前端坐，就像個標準的歌迷一樣，認真地聽著演奏會。一會兒之後Foxy開始在Andy附近巡邏，一下眺望山景，一下回頭看著Andy，正當Andy以為牠要離開時，沒想到Foxy又轉頭坐在剛才的位置，彷彿在對他說：「請問有安可曲嗎？」
Andy將這隻可愛狐狸的影片分享在影音平台上，目前已吸引超過384萬人次觀看，許多網友都紛紛表示：「好可愛的聽眾喔」、「日落、美景、音樂家上小狐狸，真令人羨慕」、「牠是一隻很有音樂素養的狐狸呢」、「我重看了好幾次」、「牠回來要求安可曲啦」、「這好像迪士尼的情節喔」，現在一起來看看這段可愛的影片吧！（編輯：陳珮瑜）