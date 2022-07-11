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民眾黨確定徵召高虹安選新竹　柯文哲：她是最佳市長人選

▲身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，11日與秘書長謝立功、立委高虹安等人一同召開記者會，宣布民眾黨正式徵召高虹安參選新竹市長。（圖／台灣民眾黨提供）
▲身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，11日與秘書長謝立功、立委高虹安等人一同召開記者會，宣布民眾黨正式徵召高虹安參選新竹市長。（圖／台灣民眾黨提供）

記者丁上程／台北報導

2022-07-11 15:17:37

由台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，今（11）日召開中央委員會通過提名程序，正式徵召不分區立委高虹安參選新竹市長。而在中央委員會議過後，柯文哲也協同秘書長謝立功及高虹安一同出面召開記者會。柯文哲也在記者會上強調，高虹安是他認為最好的市長人選。

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柯文哲表示，大家都知道他是新竹人，到現在包含父母在內的很多親戚都還住在新竹，也因此對於新竹有特別的感情。柯文哲指出，新竹市台灣科技產業的火車頭，新竹的進步也會帶動台灣的進步，特別是產業。也因此今天民眾黨提名高虹安作為新竹市長參選人，不只是自己對於新竹的感情，更是基於台灣長期發展的理智思考。

高虹安說，自己在成為立法委員之前，也是理工人跟工程師，為了自己的未來努力在新竹打拚。高虹安表示，自己曾經在企業當過主管，也在新竹創業過，因此知道如何以新竹人為最優先考量，立法委員的歷練，也讓她比其他競爭者更知道國家的財政紀律與法案如何運作。高虹安也直言，希望以新竹作為政治的新起點，跳脫藍綠兩大黨的思維，創造出讓新竹人更驕傲的新竹。

高虹安也強調，自己一直都在新竹，沒有外界所稱猶豫不決的問題。「我沒有猶豫不決，我也沒有理由猶豫不決。」高虹安說，即使自己有意願參選新竹市長，也要尊重黨內提名的程序，要按部就班進行才行，「就像科技廠，如果趕單趕工都會對良率造成問題，因此用同樣態度，我一直都在新竹沒有問題。」

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