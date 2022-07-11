手抖、冒汗女性當心「甲狀腺風暴」高致死率！專家點名7食物勿碰

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高敏敏營養師表示，甲狀腺風暴為甲狀腺亢進的急性併發症，有時會連動身體的心血管系統、神經系統、肝膽腸胃系統等，導致出現心律不整、心衰竭、瞻妄、昏迷、腹瀉、噁心、嘔吐、黃疸等不適症狀。若症狀嚴重，可能還會出現心臟、呼吸、器官衰竭，使得死亡風險增高。
常見的甲狀腺亢進症狀有哪些？高敏敏營養師呼籲民眾，若以下7種症狀出現2-3項，且發生時間持續1個月以上，應立即就醫尋求新陳代謝科醫師協助：
1. 容易感到緊張、焦慮，夜間難以入睡且情緒起伏較大。
2. 脖子腫大，喉嚨有壓迫感及異物感。
3. 無預警胸悶、心悸、血壓上升，或無劇烈運動但心跳還是加快。
4. 眼球突出、有異物感，或是有嚴重畏光、視力變模糊。
5. 胃口莫名變大，但體重卻反降（半年內體重減輕5％-10％）。
6. 手抖冒汗、怕熱、口乾舌燥。
7. 女生經血量少 而且經期混亂。
咖啡、甜食、酒精都要避免！ 營養師籲甲亢患者遵守「5大原則」
至於患有甲狀腺機能亢進者，平時該如何注意飲食？高敏敏營養師建議患者應遵守以下原則：
1. 避免高碘食物。如海藻類(海帶、海苔、紫菜等)、海產類(海魚、貝、蝦、蟹等)。
2. 限制精緻甜食攝取。少吃蛋糕、麵包、飲料等甜食，預防血糖突然快速上升，造成身體負擔。
3. 避免高濃度咖啡因。像是濃茶、咖啡，避免手抖、心悸症狀惡化。
4. 禁止抽菸、喝酒。香菸中含有大量尼古丁，會促進甲狀腺激素分泌。而酒精則會加重負擔。
5. 多補充營養成分。由於甲狀腺機能亢進會讓身體代謝速度加快，會消耗大量身體營養素，容易讓人體內的醣類、蛋白質、脂肪、維生素C、維生素B群以及礦物質消耗過多，因此需要下列營養素與食物：含鋅食物如杏仁、納豆、糙米；維生素B1、B2、B6如麥芽、豌豆、豬肉、香蕉、花生、蘋果、白菜；維生素A如南瓜、菠菜、小松菜、茼蒿、胡蘿蔔。
最後，高敏敏營養師建議甲狀腺亢進患者，患病期間其實不用過度緊張，只要好好控制病情並加以調理身體，亦能與常人般維持健康。除了飲食上需要注意，患者也應記得定期回診追蹤，並遵從醫囑按時用藥，以期病情獲得改善。
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