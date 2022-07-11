COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

手抖、冒汗女性當心「甲狀腺風暴」高致死率！專家點名7食物勿碰

手抖、冒汗女性當心「甲狀腺風暴」高致死率！專家點名7食物勿碰
手抖、冒汗女性當心「甲狀腺風暴」高致死率！專家點名7食物勿碰

每日健康-每日都做得到的健康

2022-07-11 15:30:43

甲狀腺亢進不治療恐致死？  7症狀中2項應盡速就醫

我是廣告 請繼續往下閱讀
「甲狀腺亢進」為體內甲狀腺荷爾蒙過多，所導致的內分泌失調疾病之一。甲狀腺亢進的常見症狀表現可能為心跳變快、身體代謝變快、比較怕熱等，與一般的生理狀況容易搞混，進而使患者輕忽風險。高敏敏營養師於社群貼文指出，若甲狀腺亢進無妥善治療，可能進一步引發「甲狀腺風暴」(thyroidstorm），死亡率高達90%。

高敏敏營養師表示，甲狀腺風暴為甲狀腺亢進的急性併發症，有時會連動身體的心血管系統、神經系統、肝膽腸胃系統等，導致出現心律不整、心衰竭、瞻妄、昏迷、腹瀉、噁心、嘔吐、黃疸等不適症狀。若症狀嚴重，可能還會出現心臟、呼吸、器官衰竭，使得死亡風險增高。

常見的甲狀腺亢進症狀有哪些？高敏敏營養師呼籲民眾，若以下7種症狀出現2-3項，且發生時間持續1個月以上，應立即就醫尋求新陳代謝科醫師協助：

1. 容易感到緊張、焦慮，夜間難以入睡且情緒起伏較大。

2. 脖子腫大，喉嚨有壓迫感及異物感。

3. 無預警胸悶、心悸、血壓上升，或無劇烈運動但心跳還是加快。

4. 眼球突出、有異物感，或是有嚴重畏光、視力變模糊。

5. 胃口莫名變大，但體重卻反降（半年內體重減輕5％-10％）。

6. 手抖冒汗、怕熱、口乾舌燥。

7. 女生經血量少 而且經期混亂。

 

咖啡、甜食、酒精都要避免！ 營養師籲甲亢患者遵守「5大原則」

至於患有甲狀腺機能亢進者，平時該如何注意飲食？高敏敏營養師建議患者應遵守以下原則：

1. 避免高碘食物。如海藻類(海帶、海苔、紫菜等)、海產類(海魚、貝、蝦、蟹等)。

2. 限制精緻甜食攝取。少吃蛋糕、麵包、飲料等甜食，預防血糖突然快速上升，造成身體負擔。

3. 避免高濃度咖啡因。像是濃茶、咖啡，避免手抖、心悸症狀惡化。

4. 禁止抽菸、喝酒。香菸中含有大量尼古丁，會促進甲狀腺激素分泌。而酒精則會加重負擔。

5. 多補充營養成分。由於甲狀腺機能亢進會讓身體代謝速度加快，會消耗大量身體營養素，容易讓人體內的醣類、蛋白質、脂肪、維生素C、維生素B群以及礦物質消耗過多，因此需要下列營養素與食物：含鋅食物如杏仁、納豆、糙米；維生素B1、B2、B6如麥芽、豌豆、豬肉、香蕉、花生、蘋果、白菜；維生素A如南瓜、菠菜、小松菜、茼蒿、胡蘿蔔。

最後，高敏敏營養師建議甲狀腺亢進患者，患病期間其實不用過度緊張，只要好好控制病情並加以調理身體，亦能與常人般維持健康。除了飲食上需要注意，患者也應記得定期回診追蹤，並遵從醫囑按時用藥，以期病情獲得改善。

 

延伸閱讀
別以為「小中風」沒關係！　這些症狀忽略沒控制恐惡化成腦中風
確診新冠非同小可！　英國劍橋大學研究：認知障礙的程度等同「腦袋衰退20年」

染疫康復後還是不舒服？　「門住診整合計畫」改善不適

你究竟是胖還是水腫？　下肢水腫竟是心臟衰竭警訊

成長激增200%！全球瘋幹細胞研究　專家：周邊血幹細胞將成主流

乳癌年輕化趨勢　醫籲「篩檢重要性」

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
雖然台灣疫情趨於穩定，確診案例數也持續下降，但中央流行疫情指揮中心指揮官轉戰台北市長選舉，您支持嗎？

雖然台灣疫情趨於穩定，確診案例數也持續下降，但中央流行疫情指揮中心指揮官轉戰台北市長選舉，您支持嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀