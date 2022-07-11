高虹安參選新竹市長　沈慧虹：不是來兼差、打工

民眾黨今（11）日召開中央委員會通過提名程序，正式徵召不分區立委高虹安參選新竹市長。代表民進黨參選新竹市長的沈慧虹指出，新竹市民需要的是專業、真心為市民做事的全職市長，不是來兼差，更不是打工。 我是廣告 請繼續往下閱讀 沈慧虹說，不論誰投入選戰，她都會繼續穿著林智堅送的小白鞋，用盡全力走進新竹大街小巷，面對面、彎下腰，持續聆聽市民朋友的聲音，爭取支持。有了沈慧虹，新竹一定紅。民眾黨主席柯文哲表示，新竹市台灣科技產業的火車頭，新竹的進步也會帶動台灣的進步，特別是產業。也因此今天民眾黨提名高虹安作為新竹市長參選人，不只是自己對於新竹的感情，更是基於台灣長期發展的理智思考。高虹安說，自己曾經在企業當過主管，也在新竹創業過，因此知道如何以新竹人為最優先考量，立法委員的歷練，也讓她比其他競爭者更知道國家的財政紀律與法案如何運作。高虹安也表示，希望以新竹作為政治的新起點，跳脫藍綠兩大黨的思維，創造出讓新竹人更驕傲的新竹。民眾黨確定徵召高虹安選新竹 柯文哲：她是最佳市長人選快訊／民眾黨派高虹安戰新竹？下午答案將揭曉回嗆高虹安！沈慧虹：別說三道四 快把戶籍遷到新竹民眾黨基隆、新竹市長人選 高虹安：週五選決會討論